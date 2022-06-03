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Erdoğan’ın Suriye sinyali ile ilgili ABD’den çarpıcı analiz: Savaşı ve NATO’yu kullanıyor

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Erdoğan’ın Suriye sinyali ile ilgili ABD’den çarpıcı analiz: Savaşı ve NATO’yu kullanıyor
Erdoğan’ın Suriye sinyali ile ilgili ABD’den çarpıcı analiz: Savaşı ve NATO’yu kullanıyor

Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye askeri operasyon düzenlenmesine yönelik açıklamaları uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor… Son haftalarda Suriye’ye askeri bir operasyonun gündemde olduğuna dair açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın bu sözleri ve Ankara’nın hamleleri ile ilgili olarak ABD merkezli haber ajansı Associated Press kapsamlı bir analiz ve derleme hazırladı.

AP’nin haberinde, “Suriye’nin kuzeyinde yaşayanlar yeni bir savaşa hazırlanıyor. Dünyanın dikkati Ukrayna’daki savaşa odaklanmışken Türkiye lideri bölgede büyük bir askeri operasyon planlıyor. Gerilim yüksek. ABD destekli Suriyelilerle Türk güçleri ve Türkiye destekli muhalifler arasında çatışma yaşanmayan bir gün bile yok” denildi. Makalede, “Uzmanlar Erdoğan’ın Ukrayna’daki savaşı kullanarak Suriye’de kendi amaçlarını elde etmeyi planlıyor ve hatta Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto etmesi bile bunu işaret ediyor” yorumu yapıldı.

Fakat Türkiye’nin böyle bir askeri operasyonunun bazı potansiyel riskleri olduğu da belirtilirken böyle bir operasyonun Türkiye ile ABD ve Rusya’nın ilişkilerini gereceği de öngörüldü. AP’ye konuşan bazı uzmanlar, şartların Suriye’ye askeri operasyon düzenlenmesi için uygun olduğunu söylerken Ukrayna savaşına dikkat çekerken yazıda, “ABD’liler Erdoğan’ın NATO’nun genişlemesini engellemesini bırakmasına ihtiyacı var” ifadesine yer verildi.

Suriye’ye bir operasyon düzenlenmesinin enflasyonun yüzde 73.5 olduğu bir dönemde milliyetçilerin oylarını almak için kullanılabileceği belirtilirken, “Bu kadar büyük çaplı bir operasyon hem ABD hem de Rusya’yı öfkelendirecektir. Rusya bu konu hakkında resmi açıklama yapmasa da Suriyeli muhalifler son dönemde Türkiye sınırına yakın bir üsse savaş uçağı ve silah gönderdiklerini söyledi” denildi.

Fakat aynı makalede, “Moskova, Ukrayna’daki savaşa odaklanmışken Putin’in Erdoğan’ın yoluna çıkma ihtimali düşük. Washington ise, Türkiye’nin askeri müdahalesinin IŞİD’le mücadeleye zarar vereceğini açıkça beyan etti” ifadesi yer aldı.

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