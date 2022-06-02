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Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyali, Esad’ı harekete geçirdi: Tank ve asker yığıyorlar iddiası

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyali vermesinin ardından Suriye içinde hareketlilik sürüyor. Yerel kaynaklara göre Beşar Esad yönetimi de olası operasyona karşı harekete geçti.
Erdoğan’ın Suriye’ye operasyon sinyali, Esad’ı harekete geçirdi: Tank ve asker yığıyorlar iddiası

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine itirazları nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin güneyinde de hareketlilik artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta dikkat çekici bir açıklama yapmış ve Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan dün yaptığı açıklamada da “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” diyerek operasyonun her an başlayabileceğini ifade etmişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD'den ise operasyona karşı açıklamalar gelmişti. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Suriye'nin kuzeyinde gerilimi arttıracak bir adıma karşı çıkarız” demişti.

SURİYE ORDUSU BÖLGEDE KONUŞLANIYOR

Tartışma sürerken Suriye yönetiminin de Türkiye'nin olası operasyonuna karşı harekete geçtiği belirtildi. Middle East Monitor sitesinin haberine göre, Beşar Esad hükümetine bağlı ordu Tel Rıfat kenti ve Halep'in kuzeyine asker konuşlandırdı.

Yerel kaynaklar, dört askeri birliğin YPG'ye bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki bölgelere giriş yaptığını duyurdu. Suriye televizyonu da, hükümet kontrolündeki bölgelerde ve Minniğ Hava Üssü çevresinde konuşlanan Suriye ordusunun ağır silah ve tanklarla donatıldığı belirtildi.

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