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Erdoğan'ın Talimatıyla Döviz Kurunda Manipülasyon Yapanlar Tek Tek Tespit Edilecek

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Erdoğan'ın Talimatıyla Döviz Kurunda Manipülasyon Yapanlar Tek Tek Tespit Edilecek
Erdoğan'ın Talimatıyla Döviz Kurunda Manipülasyon Yapanlar Tek Tek Tespit Edilecek

T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na döviz kurundaki yaşanan değer artışının sebeplerini araştırması için talimat verdi. Kurul, manipülasyon olup olmadığını, varsa kimler tarafından yapıldığını belirleyecek. Bu kapsamda yüklü miktarda alım yaparak dolar ve euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşlar tespit edilecek.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) son dönemde döviz piyasasında yaşanan anormal değer artışının sebeplerini araştırmak üzere talimat verdi. Kurum da dövizdeki manipülasyon iddialarını araştırmak üzere çalışma başlattı.

YÜKSEK MİKTARDA ALIM YAPAN KURUMLAR TESPİT EDİLECEK

Yönetim işlerinin hukuka uygun, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülüp, geliştirilmesi amacıyla kurulan denetim kurumu, yüklü miktarda döviz alıp özellikle dolar ve euronun artmasına yol açan kurum ve kuruluşları tespit edecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve ekibi, araştırma sonucunu bir rapor haline getirerek eğer bir suç tespit edildiyse işlem yapılmak üzere ilgili kurumlara gönderecek.

 

DDK HER TÜRLÜ BELGE İSTEYEBİLİR

DDK, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkili.

Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarabiliyor. Ayrıca DDK, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebiliyor. Kurum, denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebiliyor ve ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebiliyor. Kurum ayrıca, kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabiliyor.

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