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Erdoğan’ın ‘Türkiye Hava Yolları’ açıklamasına siyasilerden tepki

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Erdoğan’ın ‘Türkiye Hava Yolları’ açıklamasına siyasilerden tepki
Erdoğan’ın ‘Türkiye Hava Yolları’ açıklamasına siyasilerden tepki

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Turkish Airlines yerine Türkiye Hava Yolları yazacağız” açıklaması siyasetçilerin tepkisini çekti. Erdoğan'a neden Türk yerine Türkiye tercih edildiği soruldu.

AKŞENER: BİZ GELDİĞİMİZDE DÜZELTİP TÜRK HAVA YOLLARI YAZARIZ

Erdoğan'ın sözlerine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN TEPKİ: BU SAÇMA KARARDAN DÖN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan'a şöyle seslendi:

“Neden? Ben Türk’üm derken. “I am Türkiye” mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!”

“HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI SENARYO”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise, “Türk Hava Yolları olacakmış Türkiye Hava Yolları! Kaybettiğiniz oyları konsolide etmek için her gün ayrı bir gerilim çıkarmaktan, toplumu kavga ettirmekten bıkmadınız. Her seçim öncesi aynı senaryo ama bu sefer tutmayacak, benden söylemesi” dedi.

“TÜRK DEMEKTEN VAZ MI GEÇİLİYOR?”

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, “Anlaşılan Türk Hava Yolları gözden çıkartılmış. Türkiye Hava Yolları değil, Türk Hava Yolları (Turkish Airlines) demeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tek markası Türk Hava Yolları… yedirmeyiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, “Ben her yerde ‘'Türk Hava Yolları, Turkish Airlines'' demeye devam edeceğim. Gurur duyuyorum kelime oyunları ile ‘'Türk'' demekten vaz mı geçiliyor?” ifadelerine yer verdi.

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