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Erdoğan’ın “vururuz” sözlerine ABD’den yanıt geldi

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Pazar akşamı, "Atina rahat durmazsa vururuz" açıklaması yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'den yanıt geldi.
Erdoğan’ın “vururuz” sözlerine ABD’den yanıt geldi

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim aylardır devam ederken tansiyonu yükselten bir gelişme Pazar akşamı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Erdoğan, “‘Tayfun’ diyorsun, Yunan ürküyor, ‘Atina'yı vurur’ diyor. Eee vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım” sözlerini kullanmış ve bu açıklamalar Yunanistan’da gündem olmuştu.

BASIN TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ

Erdoğan’ın bu açıklamaları ABD Dışişleri Bakanlığı’nın günlük basın toplantısında da gündeme geldi. Bir muhabir, Erdoğan’ın sözleri ile ilgili olarak ABD’nin bir açıklaması olup olmadığını sorunca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’tan açıklama geldi.

Price,” Bakın, biz provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz. Özellikle NATO müttefiklerimiz arasında birlik ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda olmasından pişmanlık duyuyoruz. Biz bütün müttefiklerimizin tehditleri ve provokatif açıklamaları bir an önce bırakmasını istiyoruz. Bu gerilimin yükselmesi bizi, NATO’nun karşılaştığı Rusya tehdidine karşı birlik olma amacımızdan saptırıyor” ifadesini kullandı.

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