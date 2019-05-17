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Erdoğan'ın yardımcısı KKTC'de iftara katılacak

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Fuat Oktay, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Erdoğan'ın yardımcısı KKTC'de iftara katılacak

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Fuat Oktay’ın, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Evkaf  işbirliğinde yarın, Hala Sultan Cami avlusunda yapılacak iftar programına teşrif edeceğini bildirdi.  

Bugün akşam üzeri KKTC’de olması beklenen Oktay’ın herhangi bir resmi temasta bulunması öngörülmüyor.

Oktay’la birlikte, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.Ali Erbaş da KKTC’ye gelecek. Erbaş, iftar programının ardından Hala Sultan Camii’nde teravih namazını kıldıracak.

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