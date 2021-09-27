Erdoğan’ın yeni açıklamaları gündem oldu: Yeni yaptırımları tetikleyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki temasları sırasında CBS News’e verdiği röportajın bir kısmı dün gece yayınlandı. Röportajda Erdoğan, Suriye’den Afganistan’a, S-400’den Türkiye’deki insan hakları konusuna birçok alanda Margaret Brennan’ın sorularını yanıtlarken bu açıklamalar uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

Türkiye’nin Rusya’dan yeni S-400 savunma sistemi satın alabileceğinin sinyalini vermesi özellikle uluslararası haber ajanslarını ve medya kuruluşlarının dikkatini çekerken, İngiliz medya kuruluşu Reuters, bu konuya odaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CBS News’e verdiği röportaj dikkat çekti.

“GERİLİM DERİNLEŞEBİLİR”

Ajans, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan yeni S-400 hava savunma sistemi satın alabileceğini açıklaması, NATO müttefiki Washington ile gerilimi derinleştirebilir ve yeni ABD yaptırımlarını tetikleyebilir” yorumunu yaptı.

Erdoğan’ın Çarşamba günü Rusya ile bir araya geleceğini hatırlatan Reuters, Erdoğan’ın Türkiye’deki insan hakları konusunu Biden’ın hiç gündeme getirmediğini de aktardı. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bu konuyu sık sık gündeme getirdiğini ve Haziran ayında Brüksel’deki NATO Zirvesi’nde bu konunun gündeme gelmediğini söyleyen Erdoğan CBS News’te Biden’a sitem etmişti.

“BIDEN’IN YÜZÜME SÖYLEMESİNİ İSTERDİM”

Brennan’ın sorusuna Erdoğan, “Biden, bu tür konuları hiç gündeme getirmedi. Ve ne zaman bir araya gelsek bana hep saygılı olduğunu biliyorum. O başkan yardımcısıyken çok saygılıydı ve bu sebeple bana böyle ithamlarda bulunduğunu anlamak çok zor. Brüksel’de Afganistan’daki Karzai Havalimanı’nı konuştuk yüz yüze. Bize Karzai Havalimanı’nın işletilmesini teklif etti. Bu da bize ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bu sebeple sormak istiyorum, madem bize o kadar güveniyor, neden bana otokrat diyor. Sayın Başkan’ın bu konuları doğrudan yüzüme söylemesini isterdim” ifadesini kullanmıştı.