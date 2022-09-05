Erdoğan’ın Yunanistan sözlerine Avrupa’dan tepki geldi

Hafta sonu Samsun'da katıldığı etkinlikte Yunanistan’a yönelik açıklamaları gündem olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Avrupa’dan bir tepki geldi.

Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

ÇEKYA: KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan’ın bu sözlerine Atina yönetimi tepki gösterirken bir diğer tepki de şu an Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı’nı üstlenen Çekya’dan geldi. Çekya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik açıklamaları ile ilgili bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada Erdoğan’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Çekya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabı tarafından yapılan açıklamada, Çekya’nın öncelikli hedefinin AB ile Türkiye arasındaki diyaloğu sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu önünde yaptığı konuşmada Yunanistan gibi bir AB ülkesini tehdit etmesi kabul edilemez ve diyalog çabalarına da hiç yardımcı olmuyor” denildi.

Bu yılın başına kadar ilişkilerin normal seyrinde ilerlediği Ankara-Atina hattında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ABD’ye gitmesi ve orada Türkiye karşıtı açıklamalar yapması sonrasında ipler gerilmişti.