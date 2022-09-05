Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik sözlerine karşı harekete geçtiler

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamalara tepkiler büyüyor. Son olarak Avrupa Birliği'nden Erdoğan'a tepki yükselirken, Atina yönetimi de bu sözleri ayrı ayrı NATO, BM ve AB'ye taşıdı.

Hafta sonu Samsun’da katıldığı etkinlikte Yunanistan'a yönelik açıklamaları gündem olan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa’dan tepkiler gelmeye devam ederken, Atina yönetimi Erdoğan’ı şikayet edeceğini açıkladı.

Erdoğan, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

ATİNA YÖNETİMİ, MEKTUP GÖNDERDİ

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından Atina yönetimi harekete geçerken, konuyla ilgili Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve NATO’ya mektup gönderildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ABD ve Avrupalı mevikadaşlarına, ayrıca BM Güvenlik Konseyi ve NATO Genel Sekreteri’ne bir mektup göndererek Türkiye ile son durum hakkında bilgi verdiği ve Yunanistan’a yönelik söylemleri aktardığı kaydedildi. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, söz konusu mektuplarda Türk yetkililerin ifadelerinin kelimesi kelimesine aktarılacağını yazdı.

Peter Stano

AB’DEN ERDOĞAN’A TEPKİ

Öte yandan Erdoğan’ın sözlerine bir tepki de Avrupa Komisyonu’ndan geldi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik son açıklamalarını “büyük bir endişe kaynağı” olarak nitelendirerek, Türkiye’yi saldırgan söylemlerden kaçınmaya ve AB üye ülkelerinin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Stano, “Bu açıklamalar büyük bir endişe kaynağıdır. Türkiye’nin gerginliği tırmandıran söylemlerden kaçınmasını ve iyi komşuluk ilişkileri taahhüt etmesini bekliyoruz. Yunanistan ile ilişkilerinde de her türlü açık sorunun barışçıl bir şekilde, iyi niyetli diyalog yoluyla, uluslararası hukuka saygılı ve iyi komşuluk ilişkileri ilkesine uygun olarak ele alınmasını bekliyoruz. Yunanistan bir AB üye devletidir ve bir AB üye devletinin egemenliğine ve bütünlüğüne saygı gösterilmelidir.” dedi.

Bugün Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı'nı üstlenen Çekya da Erdoğan’ın sözlerine tepki göstermiş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu önünde yaptığı konuşmada Yunanistan gibi bir AB ülkesini tehdit etmesi kabul edilemez ve diyalog çabalarına da hiç yardımcı olmuyor” denilmişti.