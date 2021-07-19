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“Erdoğan’ın ziyareti Kıbrıslı Türkleri böldü”

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Politis Gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin Kıbrıslı Türkleri böldüğü, muhalefet partilerinin Erdoğan’ın bugünkü meclis konuşmasına katılmayacaklarını yazdı.
“Erdoğan’ın ziyareti Kıbrıslı Türkleri böldü”

Politis gazetesi, “ Erdoğan’ın Ziyareti ve ‘Hediyeleri’ Kıbrıslı Türkleri Bölüyor – Azerbaycan’dan Tanınma ve Kıbrıslı Rumları Maraş’a Davet Edeceğine Dair İddialar – Erdoğan Maraş’a Gitmiyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin Kıbrıslı Türkleri böldüğü, muhalefet partilerinin Erdoğan’ın bugünkü meclis konuşmasına katılmayacaklarını yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın programında da bir değişiklik yaşandığını ve Maraş ziyaretinin “zaman azlığı” gerekçesiyle iptal edildiğini ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün yaptığı açıklamalarda ise, Erdoğan’ı mecliste dinlememe kararı alan muhalefet partileri için ağır bir dille tepki gösterdiği yorumunda bulundu.

Gazete, Tatar’ın “Türkiye Gazetesi’ne” yaptığı açıklamada “tarihi ihanet” ifadelerini kullandığını yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

 

Fileleftheros: “ Valizinde ‘Hediyeler’ – Kıbrıs MEB’inde Sondajlar Gölgesinde Türk Başkan’ın Yapacağı Açıklamalara İlişkin Çeşitli Senaryolar – Erdoğan’dan 4+1 Senaryo”.
Haravgi: “Erdoğan’ın Ziyaretinin Yarattığı Tepkileri Kısıtlamaya Çalışan Tatar’dan Tehditler – Erdoğan’ın Müjdeli Haberleri Bekleniyor”.
Alithia: “Kıbrıslı Türk Basınına Göre Erdoğan’ın ‘İyi Haberleri’ Konusunda Beş Senaryo – Türk Gazetesi ve Tatar Onlara Hain Dediler”.
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