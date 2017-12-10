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Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında

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Erdoğan'ın ziyareti Yunan basınında
Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan'a yaptığı ziyaretin ilk gününde yaşanan gerginliğe ve temaslarına geniş yer ayırdı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti Yunan basınında geniş yankı buldu. Gazeteler özellikle ziyaretin ilk gününde yaşanan gerginliği ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan  ziyaretinin ilk gününde Lozan Antlaşması’nı gündeme getirerek antlaşmanın güncellenebileceği mesajını vermiş,  Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise "Antlaşmayı gözden geçirmeye gerek yok" açıklamasını yapmıştı.

Yunan gazetelerinin büyük bölümü konuyla ilgili yorumlarında Yunan hükümetinin bu denli önemli bir ziyarete yeterince iyi hazırlanmadığına dikkat çekti.

Ta Nea gazetesi Erdoğan'ın Atina ziyareti için: "Ayak üstü diploması" manşetini kullandı. Konuyla ilgili haber ve yorumlarda Türkiye Cumhurbaşkanı'nı karşılayan Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Lozan Antlaşması'nı kameralar önünde gündeme getirmesi "gaflet" olarak nitelendirildi.

Eleftehros Typos aynı konuyla ilgili haberine, "Tarihi fiyasko" manşetini attı. Gazete Erdoğan'ın "tarihi" olması gereken ziyaretinde zincirleme hatalar yapıldığına dikkat çekti.

Kathimerini gazetesi "Gerginlik dolu bir ziyaret" manşetli haberinde, Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi ve azınlıklar konularında cumhurbaşkanlarının kameralar önünde yaptığı açıklamaları "benzeri görülmemiş" diye nitelendirdi ve bu düellonun Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ile Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmede son bulduğunu yazdı.

Erdoğan'ın Atina'nın ardından yaptığı Batı Trakya ziyareti de Yunan basınının en çok işlediği konulardan biriydi. Erdoğan'ın Batı Trakya'da "tahrik edici açıklamalar" yapacağından endişe eden Yunan basının önemli bir bölümü, Cumhurbaşkanı'nın Gümülcine ziyaretini genel olarak,  "neyse ki sakin ve olumlu" geçti şeklinde değerlendirdi.

Ethnos gazetesi "Erdoğan Trakya'da tansiyonu düşürdü" manşetini kullanarak Erdoğan'ın azınlık ileri gelenlerine yaptığı konuşmasını yalın haliyle yayımladı.

Kathimerini gazetesi ise "Kuliste anlaşma" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Tsipras'ın herşeye rağmen yapıcı görüşmeler yaptığını yazdı. Gazete bu bağlamda Erdoğan'ın Yunan adalarına yığılan göçmen sayısının azaltılması yönündeki Yunan hükümetinin talebine sıcak baktığını belirterek, Geri Kabul Anlaşması konusunda Tsipras'ın endişelerini yatıştırdığından söz etti.

Avgi gazetesi Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili haberine, "Görüş ayrılıkları gizlenmedi" başlığını kullandı. Manşetten verilen haberde cumhurbaşkanları arasında yaşanan gerginliğe rağmen Erdoğan ile Tsipras arasında yapılan ikili görüşmeden olumlu kararlar çıktığı yazıldı. Gazete buna örnek olarak Ege‘deki gerginliklere son verilmesi için Genelkurmay başkanlarına "angajman kurallarının yeniden gözden geçirilmesi" talimatının verilmesini gösterdi. Hükümet yanlısı gazete Türk-Yunan ilişkilerinin daha iyi bir düzeye geldiği görüşüne de yer verdi.

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