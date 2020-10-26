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Erdoğan:“Kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz”

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, federasyon temelli bir görüşmenin anlamsız olduğunu ifade etti.
Erdoğan:“Kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la ortak basın toplantısı düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, federasyon temelli bir görüşmenin anlamsız olduğunu ifade etti.

Tatar'ı tebrik eden Erdoğan'ın satır başları şöyle;

“Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gerilimleri ele aldık. Türk tarafı adil kalıcı sürdürülebilir çözümden yanadır. Bu konuda iyi niyetli yaklaşımla adımlar attık. Sadece Türk tarafının çabası kafi değildir. Rum tarafını (buna) niyetinin olmadığı aşikârdır. Müzakerelerdeki başarısızlıkların nedeni bu uzlaşmaz tutumdur. Rumlar gasp ettikleri devleti paylaşmak istemiyorlar. Yarım asırlık müzakere sürecinde mevcut parametrelerle bir yere varılacağı anlaşılıyor.

Crans Montana sonrası federasyonun artık geçerli olmadığını yeni fikirlere ihtiyaç olduğun vurguladık. Gecen sürede de haklılığımız ortaya açıktı. Federasyon temeli yaklaşımı zaman kaybı olarak görüyor, iki devletli (seçeneğin) masaya getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs meselesinde önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ele aldık.

erdogan-ve-tatar-dan-ortak-aciklama-797489-5.jpgTürk tarafı Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır. Sadece Türk tarafının çaba göstermesi çözüm için kafi değildir. Rum tarafının eşit ortaklığı temelinde çözüm niyeti yoktur. 50 yılı aşkındır devam eden müzakerelerin başarısız olma sebebi Rumların zihniyetidir. Rumlar gasp ettikleri devleti, Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmak istemiyor. 

Rum tarafı eşit ortak görmediği için hidrokarbon iş birliğine yönelik çağrıları yanıtsız bıraktı. Rum tarafı azınlık olarak görmek istediği Kıbrıslı Türklerin haklarını gaspetmeyi sürdürüyor. Zaten iki ayrı devlet vardır. İki halkın barış ve refah içinde yaşayabilecek çözümün temeli adadaki gerçeklere dayanmalıdır. Federasyon temelinde müzakereler zaman kaybı. İki devletli çözümün gerçekçi bir yaklaşımla masaya getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Türkiye’nin çözüm iradesi bakidir. Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Maraş açılımı gibi konularda görüş alışverişinde bulunduk.

Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızı korduğumuz gibi, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve menfaatlerini de savunuyoruz. Doğu Akdeniz’deki mevcut durumun nedeni uyarılarımızı ve yapıcı önerilerimizi dikkate almayan Rum-Yunan ikilisidir. Bu bölgede iştihahı kabaran uluslararası şirketler de bu oyunun parçasıdır.

Artık bu oyun bozulmuştur. Bölgede Türkiye’yi ve Kıbrıs Türkünü hesaba katmayan bir girişim başarılı olamaz. KKTC-TC iş birliğinin güçlenmesi için atılacak adımları konuştuk. Türkiye, KKTC’nin gelişmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edecektir. Kıbrıs Türkü her daim Türkiye’yi yanında bulacaktır."

ERDOĞAN: "MARAŞ’TA PİKNİK YAPMAKTA FAYDA VAR"

Maraş açılımına değinen Erdoğan, “Kapalı Maraş’ta piknik yapabiliriz” dedi...

Cumhurbaşkanı Tatar da Erdoğan'a “inşallah” yanıtını verdi..

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