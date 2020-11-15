Erdoğan:Kendi Cumhurbaşkanını şikayet ederse,akıbeti nereye varır, kardeşlerim gayet iyi biliyor

Erdoğan: Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikâyet ederse bunun akıbeti nereye varır, kardeşlerim gayet iyi biliyor

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını bilmelidir. Sözde paçavralar maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akibeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim gayet iyi biliyor." dedi.