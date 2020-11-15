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Erdoğan:Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız

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Erdoğan:Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız.Maraş çalışmalarıyla yeni bir süreç başlamıştır.
Erdoğan:Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız

Erdoğan kısa bir açıklamada bulunarak ''hava kararmadan gidip görelim ardından açıklama yapacağız'' demişti.

Yağmurlu havanın etkili olduğu belirtiliyor...

Gezinin ardından Şu an Tatar ve Erdoğan Maraş'ta açıklama yapıyor.

Tatar:

Buradan acil durum hastanesine gideceğiz

Maraş artık açılmaya hazır vaziyette.Güven arttırıcı önlemler bağlamında daha önce pazarlıklar reddedildi.Dolayısıyla bizim girişimlerimizle maraş'ın açılması ve eski sahiplerinin TMK kararlarına göre geri dönmesi fikrimizdi,sayın Erdoğan ile görüştük ve bu adımı attık,çok mutluyuz.

Yapılan doğru bir adımdı,bir kez daha sesleniyorum,mal sahipleri gelebilirler TMK aracoılığıyla mallarını geri vereceğiz.

Erdoğan:

Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra ne için bu alandan mahrum kalınmış bu düşündürücüdür.

TMK aracılığıyla buralar sahiplerini bulur ve bu iş çözüme kavuşur.

74'ten 2020 ye kadar buralar böyle kalmış.Artık biz diyoruz önlem alalım,çünkü uluslarasaı camiada hiçbir zaman KKTC muhattap alınmamış,Kuzeyi mahkum etmişler Güney'i Ab üyesi yapmışlar.O görüşmelerde bulunan biri olarak bu adaletsizliği kabul etmek mümün değil.

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız.Maraş çalışmalarıyla yeni bir süreç başlamıştır.

Ersin Bey'i tebrik ediyor bve Türkiye olarak birlikte hareket edeceğimizi söylemek istiyorum.

 

Erdoğan'ın Maraş gezisinin ardından Pandemi hastanesi'nin açılışına gitmesi bekleniyor

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