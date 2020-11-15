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Erdoğan:Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 37. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşuyor.
Erdoğan:Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 37. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar: ‘KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümünde aranızda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gürür gününde anavatandaki 83 milyon kardeşinizin coşkusunu buraya taşıdık. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin heyecanınını yürekten paylaşıyoruz. Ay yıldızlı bayraklarımız milli davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor.

Nice kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık. Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık. Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.Barış Harekatı ile ilen istikrara kavuşan Kıbrıs’la ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. İyi niyetle çaba gösterdik ancak sadece bir tarafın çabası çözümün kilidini açmaya yetmiyor. Vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs’a vermediler.

Bugün de yalan söylüyorlar. Şu gerçeği artık çok iyi biliyoruz. Kıbrıs’ta 1963’te silah zoruyla bozulan, 1974’te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil. Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor. Son seçimlerde KKTC halkının iradesi de bu yönde tecelli etmiştir. Diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

Bu sözde paçavralar kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs’ın sözde Cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akibeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor. Maraş’ın açılmasından rahatsız olanlar mağduriyet edebiyatı yaoıyor. Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri’dir. Maraş’ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. ‘

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