Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ABD'li gazetecileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürme sözünü tutmamasını Associated Press'in ardından Huffington Post muhabiri Jessica Schulberg de yazdı

Schulberg "Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya gittim, elde ettiğim tek şey bir komplo teorisyeni ile görüşmek oldu" manşetiyle verdiği haberinde 15 Temmuz darbe girişimini kastederek "Türkiye kaygılarını ABD'nin ciddiye almasını istiyor. Ancak Ankara Belediye Başkanı buna yardımcı olmuyor" alt başlığını kullandı.

Geçen cumartesi Associated Press (AP) muhabiri Josh Lederman, Gökçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde bulunduğu üst düzey yetkililerle röportaj ayarlayacağını söyleyerek ABD'li gazetecileri Ankara'ya davet ettiğini ancak Gökçek'in "vadettiği" hiçbir üst düzey yetkiliyle görüşemediklerini, bunun yerine Gökçek'in komplo teorilerini' dinlediklerini yazmıştı.

Gökçek'in davetine katılan Huffington Post muhabiri Jessica Schulberg de olayın ayrıntılarını yazdı.

GÖKÇEK GAZETECİLERE IŞİD HAKKINDAKİ 'FİKİRLERİNİ' ANLATTI

Schulberg, geçen hafta Gökçek'in kendisine ve New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve Associated Press gibi önde gelen basın kuruluşlarından 10 kadar gazeteciye refakat ettiğini yazdı.

Erdoğan'la röportaj için Ankara'ya yolculuk yaptıklarını ancak Gökçek'in 'farklı bir fikri olduğunu' kaydeden muhabir, belediye başkanının gazetecilere bir çevirmen vasıtasıyla önce IŞİD hakkındaki görüşlerini bildirdiğini aktardı.

Gazetecilere "IŞİD, ABD Başkanı Donald Trump'ın da dediği gibi, yapay, sahte bir örgüt" diyen Gökçek, Trump'ın bunu bir kere değil, 3 kere tekrarladığını, bu nedenle bu sözlerde 'gerçeklik payı olduğuna inandığını' söyledi.

'YOLCULUĞUN AMACI GÜLEN KONUSUNDA KANITLARA SAHİP OLUNDUĞUNA İKNA ETMEKSE BU MUAZZAM ŞEKİLDE TERS TEPTİ'"Tam bu sıralarda, Erdoğan'la görüşemeyeceğimizi kesin olarak anlamıştım" diyen Schulberg, "Karmaşık bir hikaye olan 15 Temmuz darbe girişimi hakkında Türk hükümetinin görüşlerini dinlemek için Ankaraya seyahat ettik. NATO üyesi Türkiye ABD'nin Ortadoğu'daki en önemli Müslüman müttefiklerindençAncak ilişkiler yakın zaman önce bozuldu. Bunun nedeni Türk hükümetinin darbe girişimini planlamakla suçladığı Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesi. Ancak Türk yetkililer bu konuda somut kanıt veremedi" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yabancı gazetecilere çok zor röportaj verdiğini o nedenle Washington merkezli halkla ilişkiler yöneticisi Adam Sharon'ın geçen ay Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerle röportaj ayarlama teklifini reddetmediklerini aktaran Schulberg " Eğer yolculuğun amacı Türkiye'nin Gülen hakkında imalar ve komplo teorileri yerine gerçeklere dayalı kanıtlara sahip olduğu hakkında gazetecileri ikna etmekse bu muazzam ölçüde ters tepti" dedi.

'GÖKÇEK VE EKİBİ ABD'Lİ GAZETECİLERİ AYARTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI'

Gökçek'in röportajları ayarlamayı önerdiğini ve ekibinin de gazetecileri 'ayartmak' için elinden geleni yaptığını kaydeden Huffington Post muhabiri, kendilerine içinde Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile görüştme önerilerin yer adlığı davetiyelerin gönderildiğini, ayrıntılı bir gezi planı çıkartıldığını ve Gökçek ekibinin kendilerine ulaşım, barınma ve yiyecek masraflarını karşılamayı teklif ettiklerini belirtti.

Muhabir, buna rağmen kendi masraflarının gazetesi tarafından karşılandığını da not etti.

Muhabirin aktardığına göre, ayarlamalar, Gökçek'in danışmanı Onur Erim, İstanbul merkezli bir halkla ilişkiiler firmasından Arda Sayıner ve Adam Sharon tarafından yapıldı.

Schulberg Sharon'un bu iş için 20 bin dolar aldığını da iddia etti.

GÖKÇEK GAZETECİLERE 15 TEMMUZ GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİGökçek'in kadın muhabirleri, 8 Mart nedeniyle birer gülle karşıladığını söyleyen Schulberg, Gökçek'in ardından kendilerine 15 Temmuz'un daha önce hiç yayımlanmamış görüntülerini izleteceğini" söyledi.

Gökçek'in danışmanı Onur Erim ise, öğle yemeği sırasında, görüntülerin çok kanlı olması nedeniyle 'kadınların izlemek istemeyebileceği' uyarsında bulunmuş.

Schulberg'in aktardığına göre, bu sırada röportaj listesinde yer alan MİT Müsteşarı Fidan'ın ismi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile değiştirilmiş.

Mehmet Şimşek'le görüşüp Anıtkabir ve TBMM ziyareti yapan gazeteciler, röportajlara ilişkin bir güncelleme istediklerinde, Sayıner tarafından geçiştirilmiş.

Gökçek 24 dakikalık videonun gösterimi sırasında da darbe girişimi sırasında 18 kez televizyona çıktığını belirtmekten geri durmamış.

GÖKÇEK'TEN YAPAY DEPREM TEORİLERİDaha sonra, Gökçek'in IŞİD ve Türkiye'deki 'yapay depremler' hakkındaki teorilerini dinlemeye sıra gelmiş. IŞİD'i eski ABD Başkanı Barack Obama ve Demokratların Başkan adayı Hillary Clinton'ın kurduğunu ileri süren Gökçek, Financial Times muhabiri Mehul Srivastava'nın 'yapay depremler' sorusuna şöyle cevap vermiş: "Türkiye'de iki çeşit deprem var. Sıradan olanlar spontane ortaya çıkarken, diğerleri tetiklenir"

Gökçek'e göre ABD ile İsrail, Körfez'den enerji çıkartmak isterken '7.4 şiddetinde bir deprem yaratmış.' Gökçek sözlerini şöyle sürdürmüş: "Ancak bunu beceremediler. Tıpkı bir atom bombası gibi enerji içeride patladı ve bir depreme dönüştü."

Gökçek ayrıca Gülen ve takipçilerinin de Türkiye'de yapay deprem yarattığını ileri sürmüş.

GÖKÇEK: TÜRKİYE'DE GOOGLE'I EN İYİ KULLANAN BENİMGökçek, bu bilgileri nereden aldığı sorusuna ise şu cevabı vermiş: "Ben dünyadaki en geniş istihbarat servisine sahibim: Google. Google'da her şeyi bulabilirsiniz. Türkiye'de Google'ı en iyi şekilde kullanan kişi benim. Google'a teşekkür ederim."

Ertesi gün Başbakan Binali Yıldırım ile görüşen gazeteciler, bir sürprizle daha karşılaşmış. Görüşmeden sonra Yıldırım'a teşekkür eden New York Times muhabiri Gardiner Harris, kendilerine Erdoğan ve diğer üst düzey yetkililerle röportaj vaat edildiğinden Yıldırım'ın haberi olup olmadığını sormuş.

Huffington Post muhabiri, Yıldırım'ın 'şaşırmış göründüğünü' söylüyor. Buna göre Yıldırım, kendisiyle röportaj yapılacağından da 2 gün önce haberdar olmuş.

Gazeteciler sonuç olarak Yıldırım'ın yanısıra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözcüsü İbarahim Kalın ile görüşebilmiş.