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Erdoğan'la görüşmenin ardından Tatar'dan önemli açıklama

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul’da bir araya geldi.
Erdoğan'la görüşmenin ardından Tatar'dan önemli açıklama

Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde yapılan görüşmeye Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

Görüşmeyle ilgili KIBRIS gazetesine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, 2023 yılı geride kalırken, gerek Kıbrıs sorunundaki durum, gerekse iki ülke arasındaki mali ve ekonomik konuların kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldığını kaydetti.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerden mutluluk duyduğunu vurguladı.

Eşit egemen devlet tezinden geri adım yok 

Kıbrıs sorunu konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya konmuş olan iki eşit egemen devlet tezinin güçlü bir şekilde yeniden teyit edildiğini söyleyen Tatar, “Anavatan ile birlikte ortaya konulmuş olan iki eşit egemen devlet temeline dayalı politika konusunda tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu ve Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği kabul edilmeden yeni bir müzakere masasının kurulmasının mümkün olmadığı bir kez daha ortak görüş olarak teyit edilmiştir” dedi. 

Yeni bir müzakere sürecinin sadece Kıbrıs Türkü’nün eşit egemenliğinin kabulü ile başlayabileceğinin bir kez daha net bir şekilde ortaya konulduğunu vurgulayan Tatar, eşit egemen tezinden geri adım atmanın söz konusu olmadığının altını çizdi. 

Anavatan’dan ekonomik ve mali konularda tam destek 
İki ülke arasında imzalanan ve Kıbrıs Türk halkının daha refah bir hayat yaşayabilmesinin hedeflendiği Mali ve Ekonomik İşbirliği protokolünün de ele alındığı toplantıda, protokolde gelinen aşama değerlendirildi.. 

Türkiye’nin KKTC’ye para akışı konusunda hiçbir sıkıntının yaşanmayacağının teyit edildiği görüşmede, KKTC ekonomisinin daha da güçlendirilmesi için yapılacak işler masaya yatırıldı.

Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda hali hazırda devam eden ve Kıbrıs Türkü’nün ihtiyaç duyduğu yeni projelerin ele alındığını ve projelerin bir bir hayat bulacağının teyit edildiğini ifade etti. 

Hedef KKTC’nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması 
“KKTC’nin güçlü bir ekonomik yapıya kavuşması için Anavatan Türkiye’nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bir kez daha gördük” diyen Tatar, iki ülkenin tam bir görüş ve anlayış birliği içinde olduğunun net bir şekilde görülmesinden memnun olduğunu dile getirdi. 

Kablo ile elektrik mutlaka hayat bulacak 
Kıbrıs Türk sağlık sisteminin acil ihtiyaç duyduğu 500 yataklı hastane projesinin ilerletilmesi için gerekli kararlılığın ortaya konulduğunu anlatan Tatar, Kıbrıs’ta en büyük ihtiyaç olarak ortada duran kablo ile elektrik projesi için de ayrı bir parantez açıldığına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kablo ile elektriğin adaya getirilmesi konusunu yakından takip ettiğini belirten Tatar, bu konudaki çalışmaların hızla devam edilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini ifade etti.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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