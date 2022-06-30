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Erdoğan,Natı liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eşinin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği "Gayri Resmi Transatlantik Yemeği"ne katıldı.
Erdoğan,Natı liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez’in Prado Müzesi’nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.

Yemeğe gelen konukları karşılayan İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Fernandez, zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirerek müzeyi gezdi ve ardından yemeğe geçildi.

 

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