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Erdoğan,yazar kasayla daktiloyu karıştırdı

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Emekli amirallerin Montrö bildirisi için CHP'yi suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Kılıçdaroğlu kendini kurtaramaz" dedi.
Erdoğan,yazar kasayla daktiloyu karıştırdı

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 104 emekli amirallerin Montrö bildirisi için CHP'yi hedefe koydu. "CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. CHP darbe kokan bildiriyi aklamaya çalışıyor. Şu anda bu emekli amirallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu'ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. Önce onu temize çıkarması lazım. Temizlenmezse kendisini kurtaramaz. 15 Temmuz gecesi kaçtın Bakırköy'e gittin ama şimdi kaçacaksın kovalayacağız" diyen Erdoğan, CHP için "Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti, en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz" ifadesini kullandı.

YAZAR KASAYLA DAKTİLOYU KARIŞTIRDI

Konuşmasında CHP'yi, esnafı hükümete karşı kışkırtmakla da suçlayan Erdoğan, Ecevit dönemini örnek verirken yazar kasa ile daktiloyu karıştırdı ve "Bunlar, insanlar destek alamadıkları için evlerinde sefalete mahkum olsa ‘Yaşasın bize iktidar yolu açılıyor’ diye birbirlerini tebrik edecek hale gelmiştir. Bunu, merhum Ecevit döneminde daktilolar başbakanlığın önüne atıldığı zaman yapamadılar. O daktilolar neden atıldı acaba?" dedi.

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