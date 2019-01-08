Eren Erdem Hakkında Çıkarılan Yakalama Kararına Tepki Gösteren Baba Hasan Erdem İşten Çıkarıldı

Kapanan Karşı gazetesine yönelik 'FETÖ' davasında yargılanan Eren Erdem'in tahliyesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılmasına tepki gösteren baba Hasan Erdem işten çıkarıldı.

"NE BEN NE OĞLUM SENDEN KORKMUYORUZ"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'in tahliyesine kaçma şüphesi iddiasıyla itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. Eren Erdem hakkında verilen bu skandal karara cezaevi önünde Eren Erdem'i bekleyen ailesi isyan etti. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, "O talimatları veren kişiye sesleniyorum: Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin." diye konuştu.

BARIŞ YARKADAŞ TWİTTER'DAN DUYURDU

Açıklamanın ardından skandal bir gelişme yaşandı. Baba Hasan Erdem işten çıkarıldı. İşten çıkarmayı gazeteci Barış Yarkadaş Twitter'dan duyurdu. Yarkadaş Twitter hesabından, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" diyerek paylaştı.