Eren Erdem: Temennim Türkiye’nin normalleşmesi

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem, birinci yargı paketindeki lehine hükümler nedeniyle tahliyesinin ardından Ankara’ya gelerek, önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ardından da partisinin Meclis grup toplantısına katıldı. Grup salonuna girişte “hak, hukuk, adalet” sloganı ile karşılanan Eren Erdem’e milletvekilleri ve partililer geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Gazetecilere de kısa bir açıklama yapan Erdem, CHP grubunu da “ailem” diye nitelendirdi. Erdem, şunları söyledi: “Burası benim geçmiş dönem faaliyet yaptığım, ülkenin demokrasisi için mücadele ettiğim bir yer. Bugün ailemle beraberim, kucaklaşıyorum bunun mutluluğunu yaşıyorum. İnsanların en mutlu olduğu anlar aileleriyle birlikte olduğu anlardır. Burada da büyük bir aile ile birlikteyiz. Hiç kimsenin cezaevine girmediği, masum insanların siyasi nedenlerle bedel ödemediği bir ülkeyi inşaa etmek için hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz. Umuyorum ki insanlar düşünceleri nedeniyle hapislerde yatmak zorunda kalmazlar. Ben, bugün dışarıda olabilirim ama içeride fikirleri nedeniyle içeride olan insanlar hala var. Temenni ediyorum Türkiye normalleşir, Türkiye demokrasi ile kucaklaşır.”