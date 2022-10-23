Eren Erkul hayatını kaybetti

Eren Erkul'un ölümü başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Eren Erkul'un cenazesinin yarın İskele Kabristanlığında defnedileceği öğrenildi
Detay Kıbrıs olarak acılı aileye başsağlığı dileriz.
Eren Erkul'un ölümü başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Eren Erkul'un cenazesinin yarın İskele Kabristanlığında defnedileceği öğrenildi
Detay Kıbrıs olarak acılı aileye başsağlığı dileriz.
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