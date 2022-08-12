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İSKELE
12.08.2022 15:11
Erenköy Belediye Başkanı Tulga'dan Belediyeler yasasına tepki.. "Şimdi gelin sizi Yeni Karpaz karşılayacak.."
İşte açıklama;
Yeni Karpaz!!!!!!!!!!
Ok Biz varız rahat olun biz hep biriz..
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