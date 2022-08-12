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Erenköy Belediye Başkanı Tulga'dan Belediyeler yasasına tepki.. "Şimdi gelin sizi Yeni Karpaz karşılayacak.."

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Erenköy Belediye Başkanı Tulga'dan Belediyeler yasasına tepki.. "Şimdi gelin sizi Yeni Karpaz karşılayacak.."
Erenköy Belediye Başkanı Tulga'dan Belediyeler yasasına tepki.. "Şimdi gelin sizi Yeni Karpaz karşılayacak.."

İşte açıklama;

Yeni Karpaz!!!!!!!!!!

Ok Biz varız rahat olun biz hep biriz..

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