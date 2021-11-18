Erenköy Belediye Başkanı Vekil Adayı olacağını açıkladı

İşte açıklama;

Değerli yol arkadaşlarım, dostlarım…

Milletin efendisi, milletine hizmet edendir.

Ülke olarak çok zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik krizin ve pandeminin yarattığı tahribat her geçen gün daha da ağır şartlar olarak bizlere yansımaktadır. Böyle bir süreçte daha önce Yeniereköy’de olduğu gibi elimi taşın altına koyarak memleketime ve milletime daha fazla hizmet edebilmek adına ailemin, anne ve babamın, kardeşlerimin, sevdiklerimin ve beni destekleyen yol arkadaşlarımın da rızasını alarak 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçiminde, Ulusal Birlik Partisi İskele Bölgesinden Milletvekili aday adayı olmaya karar verdim.

Bu noktaya gelirken, Yenierenköy Beldesinde ekip arkadaşlarımızla birlikte bir başarı hikayesi yazdık. Ülkemizde maalesef yerelden genele bir hizmet anlayışı yayılmadı. Yerel siyaset ve yerel demokrasi, genel siyasetin temeli olduğunu düşünmekteyim dolasıyla aday adaylığımın bu anlamda da ülkeye bir mesaj olduğu kanısındayım. Hangi partiden olursa olsun, başarı hikayesi olan yerel yöneticilerin, kurumsallaşmayı tamamlamasının ardından, görevi emin isimlere teslim etmesi ve ülke geneline hizmet için adım atması son derece önemlidir. Dünya da bu modeli kullanarak genel yönetimde başarı sağlanmaktadır. 3.5 yıllık kısa bir süre içerisinde icra anlamında yokluk ve kıt kaynaklar içerisinde çok ciddi bir tecrübe elde ettik. Genç ve dinamik bir şekilde görev almaya hazırım. Ülke ve toplum yararı için başladığımız ve bitirdiğimiz projeler bölgemizi kısa sürede bir merkez haline getirdi. Aday adaylığı kararımı verirken, dönüp geriye baktığımda çizdiğim yol adaylığım için belirleyici oldu. Ulusal Birlik Partisi’ne ve partililerimize olan güvenim tamdır. Bana duyulan güvenin de farkındayım. Bu enerjiyi, yerelden genele, icraat tecrübesini Yenierenköy’den ada geneline taşımaya hazırım. Zor bir karar oldu ama, uzun süren görüşmeler, tecrübeli abilerim, ablalarım, yol arkadaşı kardeşlerim ile saatler süren toplantılar yaptık. Geldiğimiz aşamada, verdiğimiz bu kararın altında yatan tek neden hizmet etme aşkıdır. Bu yola aşkla çıktık, bu yolu hep birlikte yürümek istiyoruz.

Vatana ve milletimize hayırlı olsun.