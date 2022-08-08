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Erenköy Direnişi 58’inci yılında…

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Erenköy Direnişi 58’inci yılında…
Erenköy Direnişi 58’inci yılında…

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin mihenk taşı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü’nün 58’inci yıl dönümü nedeniyle bugün Erenköy Şehitliği’nde tören düzenlenecek.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nin açıkladığı programa gore; tören, saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı tarafından Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasının ardından Cumhurbaşkanı, Yenierenköy Belediyesi Başkan Vekili ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı konuşma yapacak.
Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve dua okunmasıyla sona erecek.

8 Ağustos 1964 Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

58 yıl önce Türkiye’de yükseköğrenimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e çıkan ve aralarında İngiltere’den de gelenlerin yer aldığı yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk genci, Erenköy halkı ile birleşerek, Erenköy’de eldeki kıt imkanlarla Rum ve Yunan ordusuna karşı destansı bir direniş sergiledi.

Bu direniş sayesinde, Kıbrıslı Türklerin Türkiye ile tek deniz bağlantısı olan ve silah ikmali için bir köprübaşı konumundaki Erenköy’de Rum saldırılarına karşı konulup, geri püskürtüldü. Kıbrıslı Türk gençler, Kıbrıs Türk halkının özgürlük savunmasında gösterdikleri kararlı mücadele ve fedakarlıkla büyük bir başarı örneği verdi.
Erenköy’de Kıbrıs Türk varlığının korunduğu bu mücadele tarihe “Şanlı Erenköy Direnişi” olarak geçti.

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