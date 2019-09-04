Erenköy Direnişi Tiyatroda Sahnelenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Direnişi’yle ilgili bir tiyatro oyunu sahnelenmesi için senaryo hazırlıklarının başladığını, direnişin ve mücahitlerin anlatılacağı bir belgesel için de bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Erenköy Mücahitler Cemiyeti, Kıbrıs’ın yakın tarihinin ve Erenköy destanının milli eğitim müfredatında yer almasını istedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erenköy Mücahitler Cemiyeti Başkanı Mustafa Arıkan kabulde yaptığı konuşmada Erenköy Mücahitler Cemiyeti olarak Çavuşoğlu’na bakanlık görevinde başarı dileklerini ileterek, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Erenköy mücahitleri olarak Erenköy’de yaşanan mücadeleyi, çekilen sıkıntıları birinci ağızdan gelecek nesillere aktarmayı kendilerine görev bildiklerini söyleyen Arıkan, ülkenin yakın tarihinin ve Erenköy destanının Milli Eğitim müfredatında yer almasını istediklerini belirtti.

Arıkan ayrıca, Erenköy direnişindeki ruhu yansıtmak adına kalıcı bir belgesel yapılabileceğini ifade ederek, objektif olarak hazırlanacak belgeselin ülke eğitiminde kullanılabilecek önemli bir kaynak olabileceğine dikkat çekti.

Okulların ve öğrencilerin Erenköy’ü ziyaret ederek verilen mücadeleyi yerinde hissetmeleri için teşvik edilebileceğini ve çeşitli organizasyonlar düzenlenebileceğini de sözlerine ekleyen Arıkan, Erenköy’de verilen mücadeleyi konu alacak liselerarası kompozisyon yarışması düzenlemek istediklerini söyledi ve Çavuşoğlu’ndan destek talep etti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Erenköy Mücahitler Cemiyeti heyetini ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Bir avuç mücahit ve gencin gösterdiği onurlu direnişin ve ortaya koyduğu kararlı mücadelenin Kıbrıs Türk halkına ümit ışığı olduğunu belirten Çavuşoğlu, cemiyetin, gelecek nesillere bu tarihi bilgilerin aktarılması yönündeki düşüncesi ve hassasiyetini kendisiyle paylaştığını söyledi.

ERENKÖY DESTANI TİYATRODA SAHNELENECEK

Bakanlık olarak, Erenköy destanı ile ilgili bir tiyatro oyununun sahnelenmesi için adım attıklarını ve senaryosunun hazırlanma aşamasında olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, Erenköy destanının ve mücahitlerinin anlatılacağı belgesel projesinin de çocukların aklında ve yüreğinde iz bırakacağına inandığını ve bu projenin hayata geçmesi için gerekli her türlü desteği vereceğini belirtti.

Milli mücadele tarihinin ve Erenköy destanının ülke gençliğine en doğru biçimde anlatılması gerekliliğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu mücadelenin en doğru şekilde kitaplarda yer alması ve çocuklara öğretilmesi için bakanlık olarak gerekli çalışmaları yapacağız.” dedi.

ERENKÖY’E GEZİLER

Erenköy’e gezilerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, Erenköy’ün öğrencilerin kültürel gezi programında yer almasının ve buraya ziyaret gerçekleştirebilmelerinin doğru ve ilgi görecek bir uygulama olacağını belirterek, hazırlanacak program dahilinde gerçekleştirilecek gezilere onay vereceklerini ve gerekli yönlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, Erenköy Mücahitler Cemiyeti nezdinde tüm Erenköy şehitlerini yad ederek, gazileri saygıyla selamladı.