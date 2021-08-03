Erenköy Direnişi ve Şehitler Anılıyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü'nün 57'nci yıl dönümü dolayısıyla 8 Ağustos Pazar günü Erenköy Şehitliği'nde tören düzenlenecek.

Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Şehitlik Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçilecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak.

Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek.

Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu bildirildi.