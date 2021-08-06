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Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor

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Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünde direnişte şehit düşenler anılıyor.
Erenköy Direnişi ve Şehitler anılıyor

Şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla 8 Ağustos Pazar günü Erenköy Şehitliği’nde tören düzenleniyor. Tören saat 10.30’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak; saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek. Şehitlik Özel Defteri’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından imzalanmasının ardından konuşmalara geçilecek. Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan konuşma yapacak. Tören, şehitliğin gezilmesi, şehit kabirlerine çiçek bırakılması ve kabir başında dua okunmasıyla sona erecek. Protokol Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, COVID-19 tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulmasının zorunlu olduğu bildirildi.

 

ERENKÖY’E GİTMEK İÇİN 488 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ

Erenköy Şehitlerini anma törenine katılacak vatandaşların ulaşım ihtiyaçları her yıl olduğu gibi bu yıl da Erenköy Mücahitleri Derneği tarafından karşılanacak. Ulaşım otobüslerle sağlanacak. Dernek Başkanı Mustafa Arıkan, Erenköy’e gitmek için bu yıl 488 kişinin müracaat ettiğini bildirdi.

 

“NEGATİF PCR TEST SONUÇLARININ İBRAZ EDİLMESİ GEREKLİ”

Anma törenine katılacak vatandaşların 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekiyor. Otobüslerin kalkış noktaları ve saatleri şöyle: “Karpaz köy meydanı: 02.30, Erenköy-eski polis binası: 02.30, İskele-meydan: 04.30, Gazimağusa-anıt çemberi: 04.30, Girne-Palandöken Mezarlığı:05.00, Lefkoşa-Girne Kapısı: 05.00, Güzelyurt- otobüs terminali: 06.00, Yeşilırmak’ta toplanma saati: 07.00”

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