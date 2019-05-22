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Erenköy Lisesi DAÜ BTYO’yu ziyaret etti

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Erenköy Lisesi DAÜ BTYO’yu ziyaret etti
Erenköy Lisesi DAÜ BTYO’yu ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (DAÜ BTYO) gerek orta eğitim okullarını ziyaret ederek, gerekse de okulları DAÜ-BTYO’ya davet ederek “Yükseköğrenimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” seminerleri ile lise mezunlarının meslek ve üniversite seçiminde dikkat etmeleri gereken önemli noktalara dikkat çekerek öğrencileri bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

 

DAÜ-BTYO, Erenköy Lisesi öğrencilerini misafir ederek bu konuda hem bilgilendirme hem de bazı uygulamalar ile hazırladığı programı Erenköy Lisesi öğrencilerine gösterdiler. DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Cantaş Özerek, Erenköy Lisesi öğrencilerine “Eğitimde Olanaklar, Fırsatlar ve Yönlendirmeler” konusunda seminer verdi.  Prof. Dr. İlkan, verdiği seminerde yükseköğrenimin önemi ve gelecek projeksiyonlarına vurgu yaparak öğrencileri bu yönde bilgilendirip, liselerden DAÜ ve DAÜ-BTYO’ya geçişte var olan fırsatlar, olanaklar ve avantajlar hakkında açıklamalar yaptı.

 

Erenköy Lisesi yetkilileri de yaptıkları konuşmada iş birliklerinin önemli olduğu ve ülkemizdeki eğitimin geliştirilmesi ve istenen seviyeye çıkarılması için DAÜ ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler. Önümüzdeki süreçlerde okula yeni eğitim alanlarının kazandırılması için DAÜ ve DAÜ-BTYO ile birlikte çalışacaklarına da vurgu yaptılar.

 

Bilgisayar Programcılığı ve Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Akile Yuvka  ve Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Şensev İlkan, ilgili oldukları programlar hakkında detaylı bilgileri öğrenciler ile paylaştı. İnşaat Teknolojisi ve Harita ve Kadastro Programı Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik ile 

Öğretim Görevlisi Ramadan İyikal ise İnşaat Teknolojisi ile Harita ve Kadastro Programları hakkında detaylı bilgileri öğrencilere aktararak alanla ilgili soruları cevapladılar.

 

Elektrik ve Elektronik Teknolojisi ile Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Alper Doğanalp da kendi programları hakkında özel bilgilendirmeler yapıp ilgili meslek dallarından örnekler sundu. DAÜ-BTYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum ise öğrencilere yönelik hazırlamış olduğu animasyon programlarını laboratuvar ortamında uygulayarak öğrencilere güzel bir sunum hazırladı. Ziyaretin sonunda Erenköy Lisesi öğrencilerine DAÜ-BTYO binasının ve DAÜ Kütüphanesi’nin tanıtımı yapıldı.

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