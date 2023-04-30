Erenköy Lisesi’nin Kültür-Sanat-Felsefe Haftası bu yıl da dopdolu geçti

Erenköy Lisesi 12. Kültür-Sanat-Felsefe Haftası’na edebiyat alanında Fatma Akilhoca, Bedia Balses, Dervişe Güneyyeli Kutlu, Kemal Behçet Caymaz ; müzik alanında Lütfiye Özipek ve Öldüren Şampanya müzik grubu; STEAM alanında Doç.Dr.Davut Solyalı; gazetecilik alanında Cenk Mutluyakalı; sosyal medyadan tanıdığımız Bananatv.com ekibinden (Ömer Akama Çağrı Beyaz); Felsefe alanında çocuklar için felsefe (P4C)alanında çalışmalarını sürdüren Cansu Soyluethem Devaşan; tiyatro alanından İzel Seylani, Resim alanında Erenköy Lisesi eski öğrencilerinden Kamber Kandil ; Fotoğraf-Video-Drone çekimi alanında Alp Galip ve Ali Yılmaz, kitap standı ve satışında Işık Kitabevi katıldı.

Beş gün süren etkinliklerde Erenköy Lisesi Voleybol takımı, ülkemizin başarılı sesi Lütfiye Özipek eşliğinde şubat ayında Adıyaman’daki depremde kaybettikleri voleybolcu arkadaşları için Şampiyon Melekler resimli pankart önünde karanfil bırakarak küçük bir anma töreni gerçekleştirdi.

EL Kültür-Sanat-Felsefe Haftası’nda edebiyat, felsefe, resim, müzik ve Kıbrıs tarihi ile ilgili etkinliklerin yanında Kıbrıs Kültürünü tanıtan “Kıbrıs Günü” etkinliğinde Kıbrıs’a özgü yiyecek-içecek standı bulunan kermes, Kıbrıs konulu skeç , yarışma , müzik dinletisi ve Kıbrıs Türk halkının kullandığı eski eşyalar, araç-gereçler, farklı dönemlere ait eski fotoğrafların sunulduğu bir de sergi yer aldı.

Etkinliklere Erenköy Lisesi kardeş okulu Lapta Yavuzlar Lisesi’nden ve Yenierenköy İlkokulu’ndan müdür, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan birer grup, MEB genel Ortaöğretim Müdürü Sn. Cengiz Topel Uzun ve EL Okul Aile Birliği üyeleri de katıldı.

Erenköy Lisesi Okul Müdürü Mustafa Çırakoğlu bu tür sanatsal ve kültürel etkinliklerin çocukların gelişmesinde ve vizyon kazanmalarında çok önemli olduğunu ve başarılarıyla öğrencilerimize ilham olacak isimleri okullarında ağırlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası