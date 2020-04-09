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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da tam sokağa çıkma yasağı devam edecek

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Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da tam sokağa çıkma yasağı devam edecek
Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz'da tam sokağa çıkma yasağı devam edecek

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Karpaz bölgesiyle ilgili daha önce aldıkları ve yarın süresi dolacak olan tam sokağa çıkma yasağı düzenlemesini "coğrafi olarak" daraltma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakanlar Kurulu, yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından sonra erdi. 

Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı. 

Bakan Özersay, Karpaz bölgesiyle ilgili daha önce aldıkları ve yarın süresi dolacak olan tam sokağa çıkma yasağı düzenlemesini "coğrafi olarak" daraltma kararı aldıklarını açıkladı. 

Özersay, aynı kuralların geçerli olacağı şekilde, 'tam' sokağa çıkma yasağının, Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz ile sınırlı olacağını kaydetti. 

Özersay, bu üç köye giriş ve çıkışların polis kontrolünde olmaya devam edeceğini belirterek, ismi sayılmayan ve bir süredir 'tam' sokağa çıkma yasağı uygulanan diğer köylerde 'kısmi' sokağa çıkma yasağının geçerli olacacağını duyurdu. 

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