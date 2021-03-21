  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Erenköy’de 1571 adet fidan dikildi

» »
Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet esası şart” dedi.
Erenköy’de 1571 adet fidan dikildi

Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet esası şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 adet fidan dikmek ve Erenköy şehitlerini yâd etmek amacıyla Girne’den deniz yolu ile bugün Erenköy’e gitti  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTMMOB'den su günü semineri21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • Çakıcı'dan İstanbul sözleşmesi eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:45
  • DP'den hükümete yandaş politika eleştirisi21 Mart 2021 Pazar 13:44
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor.21 Mart 2021 Pazar 13:42
  • Uluçam, derelerden 100 milyon m3 su denize akıyor21 Mart 2021 Pazar 13:41
  • Tatar 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle mesaj yayımladı21 Mart 2021 Pazar 12:51
  • Gökçebel: “Eğitim çalışanları aşılanmadan, görevlerini uzaktan eğitim şeklinde yürütmeye devam edecekler”21 Mart 2021 Pazar 12:46
  • İzinlerle ilgili haberler gerçek dışı21 Mart 2021 Pazar 12:35
  • Tüm okullarda Cuma gününe kadar ders kesimi yapılacak21 Mart 2021 Pazar 12:31
  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 9 kişiye yasal işlem21 Mart 2021 Pazar 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti