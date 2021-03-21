Erenköy’de 1571 adet fidan dikildi

Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet esası şart” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, yürütülen siyasetle, Kıbrıs Türk Halkı’nın bu topraklarda varoluş mücadelesinin devam ettiğine dikkat çekerek, “Egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet esası şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fetih yılı olan 1571’i temsilen, Erenköy’de 1571 adet fidan dikmek ve Erenköy şehitlerini yâd etmek amacıyla Girne’den deniz yolu ile bugün Erenköy’e gitti