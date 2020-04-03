Erenköy'de 4.8 derecesinde deprem oldu!

Erenköy açıklarında bu akşam 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasarhanesine göre büyüklüğü 4,8 boyutunda olan bir deprem meydana geldi.

Öte yanında Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre bu akşam saat 21:15 sıralarında daireye bağlı Erenköy Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 118 km uzaklıkta , orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:5.0 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.78 Kuzey ve 35.44 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 10 km derinliğinde Kıbrısın kuzey doğusunda denızde olduğu saptandı..