Erenköy’deki Türk mezarlıkları ile okul binası restore edilecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Erenköy bölgesinde kalan ve zaman içerisinde yıkılmaya yüz tutmuş Türk mezarlıkları ile okul binasının restorasyonu için çalışma başlattı.

Bu çerçevede, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ekibi Erenköy’e giderek bölgede yerinde incelemelerde bulundu.

Burada ölçü, keşif, fotoğraflama çalışmaları yapan ekip, bölgede restorasyon projelendirmesi için ilk adımı attı.Kıbrıs Vakıflar İdaresi mimarı Deniz Hızal, çalışmalar hakkında BRT’ye bilgi verdi.

Hızal, Vakıflar İdaresi'nin Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyindeki vakıf eserleri, Türk mezarlıkları ve şehitliklerin restorasyonu ve bakımı için projeler ürettiğine dikkati çekerek, bu çalışmalardan birinin de Erenköy’de gerçekleştirleceğini söyledi. Hızal, Erenköy’deki çalışmada yıllar içerisnde deforme olmuş Türk Mezarlığı ve okulun tadilatının yapılacağını belirtti.