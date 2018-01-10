Erenköy’deki yolda duran RMMO tankı 55 yıl sonra kaldırıldı

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 1963-64 döneminde Erenköy ve civarında (Dillirga bölgesi) çatışmalara katılan tanklarından biri, Paşiammo-Pomo bölgesinde kurulan “mücadele müzesinde” sergilenecek.

1963’te Erenköy cebi içerisindeki yolda kalan tankın BM Barış Gücü tarafından bulunduğu yerden vinçle alınarak taşındığı haber verildi.

Fileleftheros “Kokkina’daki (Erenköy) Milli Muhafız Ordusu Tankı Taşındı… 1963-64 Dillirga Çatışmalarına Katılmıştı” başlıklı haberinde, 55 yıldır Erenköy cebi içerisindeki yolda duran tankın BM Barış Gücü tarafından büyük bir vinç yardımıyla alındığını ve sergilenebilecek duruma getirilmek üzere bakım için Barış Gücü tesislerine götürüldüğünü yazdı.

Habere göre tank, bakımı yapıldıktan sonra, “mücadele müzesi” kuran ve Rum yönetiminden, o müzede teşhir etmek için bahse konu tankı isteyen Paşiammo köyüne verilecek. Tankın yoldan kaldırılmasının, “beklenmekte olan” Erenköy yolunun açılmasıyla ilgili gelişmelerle bağlantısı olmadığını belirten bir kaynak “Türk tarafının Erenköy meselesini son zamanlarda iyiden iyiye dondurduğunu” söyledi.