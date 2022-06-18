  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Erenköy'e anlamlı ziyaret

» »
KKTC Okçuluk Federasyonu'nun sporcu, antrenör ve yöneticilerinden oluşan 52 kişilik grup, Erenköy'ü ziyaret etti.
Erenköy'e anlamlı ziyaret

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde önemli bir mihenk taşı olan Şanlı Erenköy Direnişi'nin mevcut ve gelecek nesillere daha iyi artarılabilmesini sağlamak maksadıyla, YÖDAK'a bağlı Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullar, Sivil Toplum Kurulusları, Dernekler ve Spor Federasyonlarının Erenköy Bölgesi'ni ziyaretleri devam ediyor.

Bugün de Erenköy Bölgesi'ne KKTC Okçuluk Federasyonu'nun Sporcu, Antrenör ve Yöneticilerinden oluşan 52 kişilik grup, askeri tesisler dışında belirlenen Erenköy Şehitliği - Müze (Cami) - Okul Binası - Telsiz Mağarası- Büyük Mağara - Vadi - Erenköy Mezarlığı-1571 Ormanını ziyaret ettiler.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık! 2 Tutuklama18 Haziran 2022 Cumartesi 14:00
  • Kavga Çıktı. 2 Tarafın da Burun Kemiği Kırıldı18 Haziran 2022 Cumartesi 13:55
  • Polisten 2 Farklı Bölgede Uyuşturucu Operasyonu18 Haziran 2022 Cumartesi 13:52
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı18 Haziran 2022 Cumartesi 13:46
  • Bakanlar Kurulu toplandı!18 Haziran 2022 Cumartesi 13:16
  • Çiftçilerden eylem uyarısı!17 Haziran 2022 Cuma 20:06
  • KAMU-SEN ile KTAMS'tan flaş karar17 Haziran 2022 Cuma 20:00
  • Tatar: Mücadele etmeye devam ediyoruz17 Haziran 2022 Cuma 19:56
  • Yumurtaya zam! İşte yeni fiyatlar...17 Haziran 2022 Cuma 19:54
  • Ertuğruloğlu hastaneye yatırıldı17 Haziran 2022 Cuma 19:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti