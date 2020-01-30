  • BIST 119.850
  • Altın 304,973
  • Dolar 5,9798
  • Euro 6,5955
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın evinde ölü bulundu

»
Ergenekon davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.
Ergenekon davasının gizli tanığı Ümit Sayın evinde ölü bulundu

Ergenekon davasının kilit isimlerinden Ümit Sayın evinde ölü bulundu. Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, ölüm nedeni araştırılıyor.

Ergenekon davasında tutuklanan ve ardından itirafçı olduktan sonra tahliye olan Ümit Sayın, Kadıköy Merdivenköy’deki evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm sonrası polis evde inceleme yaparken, Sayın’ın cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Komşuları ise Sayın ile pek görüşmediklerini söyledi.

Ergenekon davasında tutuklanan Ümit Sayın'ın gizli tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • T.C: Dışişleri: Kıbrıs meselesi çözülene kadar Kıbrıslı Rumların muhatabı Kıbrıs Türkleridir.30 Ocak 2020 Perşembe 15:15
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan AP'de Yunan provokasyonuna sert tepki30 Ocak 2020 Perşembe 14:21
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüse rastlanılmadı30 Ocak 2020 Perşembe 13:25
  • Şırnak'ta 15 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi30 Ocak 2020 Perşembe 13:23
  • HSBC: Reuters'a göre banka Türkiye'deki çıkmayı düşünüyor29 Ocak 2020 Çarşamba 20:49
  • TBMM’den beş partili ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz29 Ocak 2020 Çarşamba 20:28
  • Evde yalnız bırakılan sekiz yaşındaki çocuk dördüncü katın balkonundan düştü; birinci katın demirlerine tutunarak kurtuldu29 Ocak 2020 Çarşamba 20:02
  • Kızılay: Bağışçının isteği doğrultusunda Ensar Vakfı’na para aktarıldı29 Ocak 2020 Çarşamba 20:00
  • Gezi Davası: Kavala’nın tutukluluğuna devam29 Ocak 2020 Çarşamba 19:43
  • ‘Roboski katliamı cezasızlıkla ödüllendirildi’28 Ocak 2020 Salı 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti