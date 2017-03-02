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Ergenekon davasının sanıklarından Timuroğlu kardeşini neden öldürdü?

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Ergenekon davasının sanıklarından Timuroğlu kardeşini neden öldürdü?
24 yaşında Ceylan Timuroğlu, önceki sessizce son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da ağabeyinin gece uykusundan uyandırıp tek kurşunla öldürdüğü 24 yaşındaki Ceylan Timuroğlu cinayetinden 'gizli aşk' çıktığı iddia edildi. Ceylan’ın acımasızca öldürülmesine neden olduğu öne sürülen kişi ise erkek arkadaşı B.T.’ydi. İddiaya göre Ceylan Timuroğlu’nun bir süre birliktelik yaşadığı B.T., aynı zamanda ağabey Erhan Timuroğlu’nun da arkadaşıydı. Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre, İstanbul Ataşehir’de ağabeyinin katlettiği 24 yaşında Ceylan Timuroğlu, önceki gün gözlerden ırak bir şekilde sessizce son yolculuğuna uğurlandı. 5 kardeşli Karslı bir ailenin kızı olan bankacı Ceylan, sosyal medyada ‘gururlu ağabey’ diye bahsettiği 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu’nun öfkesine kurban gitti.

Olay Erhan Timuroğlu’nun anne-babası ile kardeşinin yaşadığı eve gittiği pazartesi gecesi yaşandı. Babasının gözleri önünde Ceylan’ın yattığı odaya giren Timuroğlu, “Sen ne haltlar karıştırıyorsun” diye bağırdıktan sonra kardeşini başına sıktığı tek kurşunla vurdu.

"Birbirlerine düşkünlerdi"

Ceylan’ın, ismini vermek istemeyen bir akrabası cinayetin nedeni hakkında bilgileri olmadığını söyleyerek “Erhan’a bunu ne yaptırdı bilemiyoruz. Ağabey kardeş birbirlerini çok seviyordu, birbirlerine çok düşkünlerdi. Biz de şoktayız” dedi. Ceylan’ın komşuları ve arkadaşları ise konuşmaktan kaçındı.

Nedeni o arkadaş mı?

Ceylan’ın acımasızca öldürülmesine neden olduğu öne sürülen kişi ise erkek arkadaşı B.T.’ydi. İddiaya göre Ceylan Timuroğlu’nun bir süre birliktelik yaşadığı B.T., aynı zamanda ağabey Erhan Timuroğlu’nun da arkadaşıydı.

Zanlı ağabeyin, erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen B.T.’yi sosyal medya hesabından takip ettiği ve ikilinin bir arada çekilmiş fotoğrafları dikkat çekti.

"Günahları affolsun"

Ceylan’ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T. ise genç kızın ölümünün ardından sosyal medya hesabında şu mesajı yayınladı:

"Hayat bir çiçek gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün geldiğinde üzüntüler hâkim geliyor. Merhum/merhumeye Allah’tan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet günahları af olsun."

"Merhum/merhumeye Allah’tan rahmet sizlere de sabırlar dileriz. Mekânı cennet günahları af olsun.”

Olaydan sonra adresinde bulunamayan B.T.’nin henüz ifadesinin alınamadığı öğrenildi.

 

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