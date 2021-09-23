  • BIST 1.401,460
  • Altın 493,64
  • Dolar 8,6950
  • Euro 10,2000
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Ergenliğe dikkat! Nedeni vücut ve beynindeki hızlı değişim!

» »
Ergenliğe dikkat! Nedeni vücut ve beynindeki hızlı değişim!
Ergenliğe dikkat! Nedeni vücut ve beynindeki hızlı değişim!

Çocukluk ve yetişkinlik arasındaki ergenlik döneminde fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal birçok değişim ve gelişim yaşadığını belirten uzmanlar, kimlik duygusunun da aynı dönemde geliştiğini vurguluyor. Bu dönemde duyguların yoğun yaşandığını, ani çıkışların kontrolünün zor olduğunu belirten uzmanlar, ebeveynlere sabırlı olmalarını ve çocuklarına kendilerini sakinleştirmenin yollarını öğretmelerini tavsiye ediyor.

Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, ergenlik döneminde kimlik gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Duygularını yoğun yaşar, ani çıkışları kontrolde zorlanır

Ebeveynlerin çocuklarını büyütürken en çok zorlandıkları dönemlerden birinin ergenlik olduğunu kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında yaşanan dönemdir. Bu dönemde çocuk fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal birçok değişim, gelişim yaşar. Önce bedenindeki hızlı değişime uyum sağlamaya çalışır. Duygularını yoğun yaşar ve ani çıkışlarını kontrol etmekte zorlanır. Kafası karışıktır. Odaklanmada zorlanır. Çocuk gibi düşünmek ile bir yetişkin düşünce yapısına sahip olmak arasında gider gelir. Akranlarıyla birlikte olmaktan zevk alır. Heyecan ve yenilik arar.” diye konuştu.

Ergenlik döneminde kimlik duygusu gelişiyor

Bireyin ergenlik sürecinde kimlik duygusu geliştirmeye başladığını kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Artık anne ve babasından ayrı, kendine has özellikleri olan bir birey olması gerekmektedir. Bu nedenle bu dönemde anne ve babayla çatışmalar yaşanması normaldir. Erişkinler için bazen tahammül etmesi zor olsa da ergenlerin ani çıkışlarına alınganlık göstermemek, sakinleşmeleri için onlara zaman vermek; bu tür zamanlarda onları yargılamadan, onlara kızmadan onların bireyselliklerine saygı duyarak onlarla sohbetler etmek, bu dönemi daha az çatışmayla atlatmaya yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

Ergenlik döneminde anne babalar neler yapmalı?

Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, ergenlerin bu dönemde vücudundaki ve beynindeki hızlı değişime ayak uydurmaya çalıştığına dikkat çekti. Gökten, “Ergenler kendi içlerinde yaşadıkları değişimle uğraşırken, dışarıdan aniden parlayan, yetişkinlerin zorluklarını hiç anlamayan ya da hafife alan, bencil sadece kendini düşünen kafası karışık aklı fikri eğlenmek ya da heyecan verici aktiviteler yapmakta olan ve sürekli anne babalarıyla çatışan bireyler olarak görülür. Hâlbuki ergen, vücudundaki ve beynindeki hızlı değişime ayak uydurmak için uğraşmaktadır.” diye konuştu.

Sakin kalmanın yolu öğretilmeli

Bu dönemde ebeveynlerin yaklaşımının önemli olduğunu kaydeden Doç. Dr. Emel Sarı Gökten, “Onlara kendilerini sakinleştirmenin yollarını öğretmek, görevlerini organize edebilmeleri için ajanda ya da not defteri kullanımını teşvik etmek, yapmaları gerekeni söylerken basit ve tekli yönergeler kullanmak bu dönemdeki zorluklarını yönetmelerine yardımcı olur.” tavsiyesinde bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için üçüncü doz kararı: 65 yaş üstü ve yüksek riskli kişiler için onay23 Eylül 2021 Perşembe 15:03
  • Remdesivir’in corona virüse karşı etkisi kanıtlandı23 Eylül 2021 Perşembe 14:41
  • Moderna CEO’su Bancel: Salgın 1 yıl içinde bitecek23 Eylül 2021 Perşembe 14:18
  • Lama antikorları burun spreyi olarak kullanılabilir23 Eylül 2021 Perşembe 12:38
  • 21 Eylül'de Çağın Hastalığı Alzheimer Hakkında Konferans Gerçekleştirildi23 Eylül 2021 Perşembe 11:28
  • Çocukları MIS-C’DEN nasıl koruyabiliriz?22 Eylül 2021 Çarşamba 12:34
  • Uyumadan bir saat önce bir bardak süt için21 Eylül 2021 Salı 22:45
  • SMA önlenebilir bir hastalık21 Eylül 2021 Salı 22:30
  • Hiç kimse sadece yaşlandığı için Alzheimer olmaz!21 Eylül 2021 Salı 22:15
  • Araştırmaya göre, günde 7 bin adım atmak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sunuyor21 Eylül 2021 Salı 22:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti