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Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat!

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Yaşanan sorunlara karşı psikolog desteği ile sorunların anlaşılması ve zamanında çözüm bulunması çocuk veya ergenin gelişimi için hayati öneme sahiptir.
Ergenlik Dönemindeki Çocukların Psikolojilerine Dikkat!

 Ergenlik dönemi, bir çocuğun çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaptığı dönemdir ve genellikle 10 ile 19 yaşları arasında gerçekleşir. Bu dönemde genç yetişkin, çok fazla zihinsel ve fiziksel değişiklik yaşamaya başlar. Özellikle hormonlardaki değişikliklerin yarattığı kimyasal değişimler ergen kişilerin duygudurumlarını, düşüncelerini ve davranışlarını etkiler. 

Çoğu zaman, bu değişiklikler ortaya çıkmaya başladığında, ergenler aşırı derecede duyarlı hale gelir ve güven seviyelerinde keskin değişimler, dalgalanmalar yaşamaya başlarlar. Bu aşamada pek çok ergen, ebeveynlerinin onlara baskı yaptığını ve daha fazla özgürlüğe ihtiyacı olduğunu hisseder. Bu nedenle çoğu çocuk ergenlik dönemine geldiğinde geri çekilme eğilimindedir ve ebeveynleriyle vakit geçirmekten imtina eder. Ayrıca bu dönemde bedenlerinin ve cinselliklerinin daha fazla farkına vardıklarından yeni arkadaşlar edinmek ve yeni şeyler denemek isterler. Bu oldukça kafa karıştırıcı bir zamandır; bu nedenle ergenlerin çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreçlerinde, sağlıklı ve sağduyulu yetişkinler haline gelmelerine olanak tanımak, duygu ve düşüncelerine rehberlik edebilmek için psikoterapi faydalı olabilir. 

Ergen terapisi, gençlerin duygularını, davranışlarını ve düşüncelerini anlamalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlıktır. Çocuğunuz yaşadığı değişikliklerle başa çıkmakta zorlanıyorsa, sorunların oluşmasını ve daha da kötüye gitmesini beklemek yerine, onları terapi ve danışmanlık desteği almaya yönlendirmeniz önerilir. 

Çocuk terapisi, Çocukların terapiye nasıl durumlarda ihtiyacı vardır? 

Yetişkinler çocukluğu oyun ve eğlence dolu kaygısız bir zaman olarak düşünmeyi severler, ancak bu tüm çocuklar için geçerli değildir. Çocuklar, yetişkinleri rahatsız eden aynı duygusal sağlık sorunlarına ve duygudurum bozukluklarına karşı hassastır. Genellikle refah duygularına ve duygusal, sosyal, entelektüel gelişim kapasitelerine müdahale eden bu olumsuz duygu, düşünce ve davranışlar psikoterapi yoluyla çözülebilir. Terapi, çocukların sıkıntılarının nedenlerini anlamalarına ve gelecekte sağlıklı bir şekilde başa çıkma becerileri kazanmalarına yardımcı olabilir. Çocuk ve Ergen terapisi bu bağlamda sizi ve çocuğunuzun endişelerini anlamak için kapsamlı, özenli ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım uygulayarak sorunların nasıl geliştiğine ilişkin bağlamsal bir değerlendirme yapar ve yardımcı olacak pratik stratejiler sunar. 

Durumu tüm açılardan değerlendirmek için gerekirse ebeveynlere / bakıcılara ve öğretmenlere danışan çok sistemli bir yaklaşım kullanılır. Bu noktadan hareketle, çocuklar kendi seviyelerinde ilişkilendirilir, onlarla olumlu bir şekilde ilgilenmek ve gelişim aşamalarına göre uyarlanmış stratejileri uygulamak için gerekli bilgi ve teknikler uygulanır. Bu şekilde, terapinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış, besleyici ve kabul eden bir ortam gelişir. Bu tür bir terapi desteği, ebeveynlerin çocuklarının yaşadıkları sıkıntıları ve bu sıkıntılarla başa çıkma yöntemlerini anlamalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. 

Çocuğunuzun akademik öğrenimi veya davranışıyla ilgili özel endişeleriniz varsa IQ, öğrenme, gelişimsel ve davranışsal değerlendirmeler de mevcuttur. 

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