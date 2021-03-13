  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Ergenlikte Görülmeye Başlayan Yeme Bozukluğu Anoreksiya Nervoza, Ölümcül Sonuçlar Yaratabilir

» »
Çocukların birer yetişkine dönüştüğü ergenlik, çoğu zaman sancılı bir süreçtir.
Ergenlikte Görülmeye Başlayan Yeme Bozukluğu Anoreksiya Nervoza, Ölümcül Sonuçlar Yaratabilir

Çocukların birer yetişkine dönüştüğü ergenlik, çoğu zaman sancılı bir süreçtir. Daha çok psikolojik ve duygusal dalgalanmalarla görünür hale gelen ergenlik sürecinde oldukça ağır fiziksel etkiler yaratabilecek sorunlarla da karşılaşılabilir. Bunlardan biri de önemli bir yeme bozukluğu hastalığı olan Anoreksiya Nervoza’dır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Tuğçe Denizgil, yeme bozukluğu hastalığı olan ve ergenlikte sık rastlanan Anoreksiya Nervoza’nın, kişide vücut algısının bozulması ile kendisini kilolu hissetmesi durumu olduğunu belirtiyor. Psikolog Denizgil, Anoreksiya Nervoza’nın ergenlik döneminde yapılan diyet ve gelişen stresle birlikte görülmeye başlanan en ölümcül psikiyatrik sorun olduğunu söylüyor.

 Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Anoreksiya Nervoza hastaları beslenmeyi kabul etmedikleri için aşırı kilo kaybına uğrar.”

Yeme bozukluğu olan Anoreksiya Nervoza hakkında bilgiler veren Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil hastalığın, kişinin vücut algısının bozulması ve bunun akabinde kendini kilolu sanma durumu olduğunu belirtiyor. Bu psikolojik hastalığa yakalanan kişilerin beslenmeyi kabul etmeyip aşırı kilo kaybına uğradığını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, Anoreksiya Nervoza’nın kişilerin kilo vermeye kendi iradesi ile başlayıp daha sonra bunu ısrarla sürdürmesi durumu olduğunu ifade ediyor. Denizgil, kişinin normal kilosunu devam ettirmeyi kabul etmemesi, kendi kendini kusturması, yoğun egzersiz ve spor yapması, laksatif olarak adlandırılan müsli yiyecekler ve idrar sökücüler kullanarak kilo vermeye çalışması, beden ağırlığı normalden düşük olmasına rağmen kilo alımından korkması ve bu korku yüzünden kilo kaybını artırması, kadınlarda görülen adet yoksunluğu veya kesilmesi gibi durumların bir arada görülmesinin Anoreksiya Nervoza’ya işaret ettiğini ifade ediyor.

Anoreksiya Nervoza’nın Başlangıç Yaşı 17

Şiddetli kilo kaybı yaşayan kişilerin yaşadıkları sağlık sorunlarını kabul etmeyip inkar etme eğiliminde olduklarını söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının ortaya çıkış dönemlerinin genellikle ilk veya orta ergenlik döneminde, yaşanan yoğun stres dönemleri sonrasında görülmeye başlandığını belirtiyor. Anoreksiya Nervoza’nın başlangıç yaşının 17 olarak kabul edildiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, 40 yaş sonrasındaki kişilerde Anoreksiya Nervoza hastalığının görülmediğini belirtti.

Anoreksiya Nervoza hastalığının ortaya çıkışındaki en önemli nedenin toplumun dış görünüşe verdiği önem olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, diğer bir önemli sebebin ise ergenlikte görülen bağımsız olma ve sosyalleşme arzusundan kaynaklı aileden uzaklaşma ve buna bağlı olarak kişinin kendi bedeni ile aşırı ilgilenmeye başlaması olduğunu belirtti.

Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil: “Tüm psikiyatri hastalıkları arasında en ölümcül olan Anoreksiya Nervoza’dır.”

Anoreksiya Nervoza hastalığında bireyin hastalığını kabullenmediğini ve yardım kabul etmediğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, kişilerin hastalığı kabullenmemesi ile birlikte hastalığın tedavisinde geç kalınabileceğini belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil şöyle devam etti: “Anoreksiya Nervoza, tüm psikiyatri hastalıkları arasında en ölümcül olanıdır. Sabırlı ve düzenli tedavi sonrasında sağlığına kavuşan hastalar mevcuttur. Tedavi sağlıklı kiloya ulaşmayı, daha iyi hissetmeyi ve sağlıklı yeme alışkanlıkları edinilmesini sağlar. Anoreksiya hem fiziksel hem de duygusal bir problem olduğu için hastalar, doktor, diyetisyen ve bir ruhsal sağlık danışmanı tarafından uygulanan tedaviye daha olumlu cevap verir. Anoreksiya Nervoza’ya genellikle kaygı bozukluğu, panik bozukluk, takıntı zorlantı bozukluğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklar da eşlik etmektedir. Dolayısıyla hastaların hem kaygı hem de takıntı gibi diğer var olabilecek psikiyatrik bozukluklarını da tedavi etmek gerekecektir.”

Anoreksiya Nervoza Mutlaka Bir Sağlık Merkezinde Tedavi Edilmeli

Kişilerin kiloları aşırı düşük ise mutlaka bir sağlık merkezinde tedavi görmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, Anoreksiya Nervoza hastalığının tedavi sürecinin uzun olduğunu belirtti. Tedavi süresince eski kötü alışkanlıklara geri dönüşün ve gerilemelerin olabileceğini söyleyen Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, bu hastalığa yakalanan kişilerin sorunu kendi başına çözmeye çalışmaması ve mutlaka uzman bir psikologdan yardım alması gerektiğini belirtti. Uzm. Psikolog Tuğçe Denizgil, “Eğer çocuğunuzda anoreksiya olduğunu düşünüyorsanız onunla konuşun. Endişe duyduğunuzu anlatın. Umurunuzda olduğunu anlamasını sağlayın. Kendiniz ve çocuğunuz için bir doktor veya danışmandan randevu alın” önerisinde bulundu.

uzm.-psikolog-tugce-denizgil.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GÜNSEL’de Kadınlar Üretim ve AR-GE’nin Merkezinde!05 Mart 2021 Cuma 10:30
  • Yakın Doğu Üniversitesi “Bilim Ödülleri” Sahiplerini Buldu...04 Mart 2021 Perşembe 14:59
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı Pisagor...03 Mart 2021 Çarşamba 15:58
  • YDÜ'nün COVID-19 Araştırması,DSÖ’nün Dergisinde En Çok Okunan Makale Oldu.01 Mart 2021 Pazartesi 12:08
  • YDÜ Hukuk Fakültesi 1. geldi28 Şubat 2021 Pazar 11:01
  • Horlama Basit Bir Sağlık Sorunu Değildir27 Şubat 2021 Cumartesi 14:18
  • Yakın Doğu'nun inşa edeceği 6 okuldan ilki Yenikent'e inşa edilecek26 Şubat 2021 Cuma 15:25
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Öğrendi25 Şubat 2021 Perşembe 13:53
  • Evde Uygulanabilecek Pratik Cilt ve Saç Bakım Önerileri24 Şubat 2021 Çarşamba 14:31
  • Evde Uygulanabilecek Pratik Cilt ve Saç Bakım Önerileri24 Şubat 2021 Çarşamba 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti