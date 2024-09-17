  • BIST 9660.62
  • Altın 2830.064
  • Dolar 34.0499
  • Euro 37.8975
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALTB’nin sorumluluk alanındaki yollar 16 Eylül itibariyle araç trafiğine açıldı

Ergin Ataman pankarta kızdı: Beni oyundan atın

» »
Yunan taraftarlardan skandal pankart Ergin Ataman’ı kızdırdı: Beni oyundan atın
Ergin Ataman pankarta kızdı: Beni oyundan atın

Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaşırken, maç sırasında Yunan taraftarların açtığı pankarta kızan Panathinaikos koçu Ergin Ataman, hakemden kendisini oyundan atmasını istedi.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Maccabi ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Maccabi karşılaşmayı 88-75 kazandı, ancak mücadelede yaşanan bir olay, maçın önüne geçti.

Lefkoşa’da oynanan karşılaşmanın son çeyreği oynanırken, Panathinaikos taraftarlarının olduğu tribünde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfla, “50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor” yazılı bir pankart açıldı.

Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi ve kendisini oyundan atmalarını talep etti.

Yunan basını “faule sinirlendi” dedi

Yunan basını, Ataman’ın Cedi Osman’a yapılan bir faule sinirlenerek oyundan atıldığını iddia etti. Ancak haberde aynı dakikalarda pankartın açıldığı ve Ataman’ın bu duruma öfkelenerek kendini oyundan attırmak istediği vurgulandı.

Görüntülerde, Ataman’ın hakemlere oyundan atılmak istediğini açıkça ifade ettiği görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol'da Yeni sezon Ekim’de başlıyor07 Eylül 2024 Cumartesi 19:49
  • Basketbolda E Kademe Kursu devam ediyor06 Eylül 2024 Cuma 14:37
  • Temur Rustamov Sırbistan yolcusu04 Eylül 2024 Çarşamba 16:05
  • Basketbol'da 35 yeni koç adayı, yıllar sonra kurslar başladı!02 Eylül 2024 Pazartesi 17:50
  • Basketbol'da yıllar sonra antrenör kursu bugün başladı!02 Eylül 2024 Pazartesi 17:23
  • Basketbol Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu Başlıyor01 Eylül 2024 Pazar 15:04
  • Hasan Kasap ve öğrencileri Sırbistan’da kampta29 Ağustos 2024 Perşembe 09:51
  • Basketbolun yeni takımı Girne'den Base Basketbol28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:12
  • Eurobasket 2025’in biletleri satışa çıkıyor, bazı maçlar Kıbrıs'ta da oynanacak22 Ağustos 2024 Perşembe 14:21
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi: İlk hafta programı20 Ağustos 2024 Salı 13:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti