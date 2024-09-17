Ergin Ataman pankarta kızdı: Beni oyundan atın

Panathinaikos, hazırlık maçında İsrail temsilcisi Maccabi ile karşılaşırken, maç sırasında Yunan taraftarların açtığı pankarta kızan Panathinaikos koçu Ergin Ataman, hakemden kendisini oyundan atmasını istedi.

Geçtiğimiz sezon EuroLeague’de şampiyonluğa ulaşan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Maccabi ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Maccabi karşılaşmayı 88-75 kazandı, ancak mücadelede yaşanan bir olay, maçın önüne geçti.

Lefkoşa’da oynanan karşılaşmanın son çeyreği oynanırken, Panathinaikos taraftarlarının olduğu tribünde, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılına atıfla, “50 yıllık hukuksuz işgali kimse unutmuyor” yazılı bir pankart açıldı.

Ergin Ataman, sahaya girerek hakemlere sert tepki gösterdi ve kendisini oyundan atmalarını talep etti.

Yunan basını “faule sinirlendi” dedi

Yunan basını, Ataman’ın Cedi Osman’a yapılan bir faule sinirlenerek oyundan atıldığını iddia etti. Ancak haberde aynı dakikalarda pankartın açıldığı ve Ataman’ın bu duruma öfkelenerek kendini oyundan attırmak istediği vurgulandı.

Görüntülerde, Ataman’ın hakemlere oyundan atılmak istediğini açıkça ifade ettiği görülüyor.