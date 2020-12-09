Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladıErgüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladı

Gazeteci-yazar Süleymen Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na “Ben Bencilim” adlı son kitabından ellişer adet bağışladı.

Her iki kurumu da ziyaret ederek kitapları teslim eden Ergüçlü, “Çocuklarımızın, bu olumsuzluklarla dolu dünyamızda biraz da güzel şeyler okumalarını, sevginin dünyada en büyük güç olduğunu görmelerini istedim” ifadesini kullandı.

Süleyman Ergüçlü, son kitabı “Ben Benclim”de okuyucusunu, iç dünyasında yolculuğa çıkarıyor.