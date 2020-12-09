  • BIST 1.350
  • Altın 465,854
  • Dolar 7,8270
  • Euro 9,4542
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 13 pozitif vaka 1 ölüm!

Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladıErgüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladı

» »
Gazeteci-yazar Süleymen Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na “Ben Bencilim” adlı son kitabından ellişer adet bağışladı.
Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladıErgüçlü, SOS Çocuk Köyü ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na 100 kitap bağışladı

Gazeteci-yazar Süleymen Ergüçlü, SOS Çocuk Köyü ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’na “Ben Bencilim” adlı son kitabından ellişer adet bağışladı.

Her iki kurumu da ziyaret ederek kitapları teslim eden Ergüçlü, “Çocuklarımızın, bu olumsuzluklarla dolu dünyamızda biraz da güzel şeyler okumalarını, sevginin dünyada en büyük güç olduğunu görmelerini istedim” ifadesini kullandı.

Süleyman Ergüçlü, son kitabı “Ben Benclim”de okuyucusunu, iç dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “Muhtarlar düzenin en önemli parçalarından biri”09 Aralık 2020 Çarşamba 17:04
  • Bakanlar Kurulu Listesi Yarın Meclis Genel Kurulu’na Sunulacak09 Aralık 2020 Çarşamba 17:00
  • Başbakan Yardımcısı Arıklı, Vatandaşlık otomasyona bağlanmalı09 Aralık 2020 Çarşamba 16:28
  • Özersay'dan "Eğreti" çıkışı...09 Aralık 2020 Çarşamba 16:15
  • Balon Balıkları Ödendi09 Aralık 2020 Çarşamba 16:04
  • Yeni Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu:''Bilgim yoktu''09 Aralık 2020 Çarşamba 15:57
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz: “Olgun kardeşimin bilgilerinden mutlaka faydalanacağım”09 Aralık 2020 Çarşamba 15:52
  • UBP-DP-YDP Hükümetinin Kabinesi Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı09 Aralık 2020 Çarşamba 15:33
  • İskele Şht. İlker Karter İlkokulu'nda Covid-19 vakası09 Aralık 2020 Çarşamba 15:28
  • TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: TİKA tarafından KKTC’de 41 proje hayata geçirildi09 Aralık 2020 Çarşamba 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti