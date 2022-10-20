Ergüçlü’nün yeni dizisi ‘Hayat Bugün’ başladı

Başarılı oyuncu dizi hakkında, “Hâlihazırda sevdiğim bir dizi olması, uyarlamanın çok iyi yapılmış olması ve oluşturulan kadronun, bir araya gelen ekibin işinde çok başarılı insanlar olmaları beni bu projeye çeken şeylerden sadece üçü” dedi.

Ergüçlü şöyle devam etti:

“Bu projeyi kabul etmemde Suzan karakterinin de çok etkisi oldu. Güçlü, sert, inatçı, ketum bir doktor Suzan. Ama herkes gibi hayat onu da değiştirecek. Hastalarının hikayelerinde mucizeler yaratırken onun dönüşümüne şahit olmak, hayat verecek olmak şimdiden çok heyecanlandırıyor.”

Ergüçlü'nün 'Suzan' karakterini canladırdığı 'Hayat Bugün' dizisinin Amerika'da daha önce yayınlanan 'New Amsterdam' dizisinden uyarlandığı biliniyor.

Hazar Ergüçlü kimdir?

Kıbrıslı Türk oyuncu Haza Ergüçlü 1 Ocak 1992 tarihinde doğdu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. Başarılı oyuncu daha önce, Kuzey Güney, Medcezir, Analar ve Anneler, Yüksek Sosyete, Hayat Sırları, Dudullu Postası, Hakan: Muhafız, Alev Alev, Menajerimi Ara, Saklı ve Sadece Arkadaşız gibi dizilerde de rol almıştı.