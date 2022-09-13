  • BIST 3.561,18
  • Altın 1001.586
  • Dolar 18.247
  • Euro 18.305
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Ergün: Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz

» »
Ergün: Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz
Ergün: Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz

Tataristan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 16 Eylül Cuma günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan, resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri bir araya getiren Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.

 

V.G Timiryasov Kazan İnovasyon Üniversitesi Rektörü Timiryasova Asiya Vitalyevna, Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna, Kazan Tıp Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çalışma Fakültesi Dekanı Koşpayeva Yelena Svyatoslavovna, Kazan Federal Üniversitesi Elabuga Enstitüsü Müdürü Merzon Yelena Yefimovna, Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Kütüphane Başkanı Salyakhova Alfiya Flyurovna, Tataristan Cumhuriyeti Devlet ve Halk Sanatçısı Salyakhov Rabis Magalimoviç ve Marat Khayrutdinov’dan oluşan Tataristan Heyeti onuruna düzenlenen sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 16 sanatçı akademisyeninin eserlerini bir araya getiriyor.

guzel-sanatlar-eylul-sergisi-(6).jpeg

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 427’nci sergi olma özelliği taşıyan Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 30 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, sanatı, “İmgeler aracılığıyla gerçekliğin yeniden üretilmesi” olarak tanımlarken sanat aracılığı ile üretilen gerçekliğin sınır tanımazlığına da vurgu yaptı. Doç. Dr. Ergün, “Kültürler arasında köprüler kuran ve insanlığı evrenselle bütünleştiren sanat eserlerinden oluşan sergimizi, üniversitemizi ziyaret eden Tataristan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

guzel-sanatlar-eylul-sergisi-(4).jpeg

“Sanatın da bilimin de amacı; yaşama hizmet etmek ve keşfetmek” diyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanat eğitimi, birey ve toplulukların kültürel ve sanatsal açıdan yetiştirilmesi ile ilgili. Buna kültürel biçimlendirme diyebiliriz. Sanata ve bu duygulara önem veren gerçekçi bir üniversite ve akademik eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayanır. Bu yüzden sanatsal bilgileri üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz öğretim elemanlarımız ile aynı çatı altında olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu üretkenlik, pozitif düşünce desteği olmadan gerçekten zor olabilirdi. Ülkemizde sanatsal bilgi üretimini, değişimi ve dönüşümü başlatan ve eserlerimizi toplumun her kesimiyle buluşturma vizyonunu bizlere aşılayan Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat İrfan Günsel hocama da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

guzel-sanatlar-eylul-sergisi-(5).jpeg

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

guzel-sanatlar-eylul-sergisi-(2).jpeg

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Daloğlu'nun Hazırladığı Sergiler Sanatseverlerle Buluşacak06 Eylül 2022 Salı 14:51
  • Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!05 Eylül 2022 Pazartesi 16:03
  • Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!04 Eylül 2022 Pazar 11:15
  • Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!04 Eylül 2022 Pazar 10:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliğinde KKTC’deki mültecilere Türkçe kursu verildi02 Eylül 2022 Cuma 15:11
  • İktidar milletvekilleri GÜNSEL’i ziyaret etti01 Eylül 2022 Perşembe 14:23
  • Tarihe damga vuran efsanevi kılıçlar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde meraklıları ile buluşuyor31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:04
  • “Uluslararası Sosyal Bilimler ve Sanat Araştırmaları” dergisinin ikinci sayısı yayınlandı30 Ağustos 2022 Salı 14:45
  • CTP'dern GÜNSEL'e destek29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:33
  • GÜNSEL Akademi’nin ilk mezunları, GÜNSEL’de iş garantisi ve yüzde 100 bursla Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti28 Ağustos 2022 Pazar 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti