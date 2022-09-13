Tataristan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 16 Eylül Cuma günü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan, resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerden oluşan 50 eseri bir araya getiren Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.

V.G Timiryasov Kazan İnovasyon Üniversitesi Rektörü Timiryasova Asiya Vitalyevna, Elabuga Devlet Tarihi-Mimari ve Sanat Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Rudenko Gulzada Rakipovna, Kazan Tıp Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerle Çalışma Fakültesi Dekanı Koşpayeva Yelena Svyatoslavovna, Kazan Federal Üniversitesi Elabuga Enstitüsü Müdürü Merzon Yelena Yefimovna, Tataristan Cumhuriyeti İlimler Akademisi Kütüphane Başkanı Salyakhova Alfiya Flyurovna, Tataristan Cumhuriyeti Devlet ve Halk Sanatçısı Salyakhov Rabis Magalimoviç ve Marat Khayrutdinov’dan oluşan Tataristan Heyeti onuruna düzenlenen sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 16 sanatçı akademisyeninin eserlerini bir araya getiriyor.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği 427’nci sergi olma özelliği taşıyan Güzel Sanatlar Eylül Sergisi, 30 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün: “Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, sanatı, “İmgeler aracılığıyla gerçekliğin yeniden üretilmesi” olarak tanımlarken sanat aracılığı ile üretilen gerçekliğin sınır tanımazlığına da vurgu yaptı. Doç. Dr. Ergün, “Kültürler arasında köprüler kuran ve insanlığı evrenselle bütünleştiren sanat eserlerinden oluşan sergimizi, üniversitemizi ziyaret eden Tataristan’ın önemli üniversite, kütüphane ve müze yetkililerinden oluşan heyet onuruna düzenliyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Sanatın da bilimin de amacı; yaşama hizmet etmek ve keşfetmek” diyen Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Sanat eğitimi, birey ve toplulukların kültürel ve sanatsal açıdan yetiştirilmesi ile ilgili. Buna kültürel biçimlendirme diyebiliriz. Sanata ve bu duygulara önem veren gerçekçi bir üniversite ve akademik eğitim, bilim ve sanatın işbirliğine dayanır. Bu yüzden sanatsal bilgileri üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz öğretim elemanlarımız ile aynı çatı altında olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bu üretkenlik, pozitif düşünce desteği olmadan gerçekten zor olabilirdi. Ülkemizde sanatsal bilgi üretimini, değişimi ve dönüşümü başlatan ve eserlerimizi toplumun her kesimiyle buluşturma vizyonunu bizlere aşılayan Kurucu Rektörümüz Sayın Dr. Suat İrfan Günsel hocama da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Açılışını 16 Eylül Cuma günü saat 17.00’da yapacağımız Güzel Sanatlar Eylül Sergimize bütün halkımızı davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.