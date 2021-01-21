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Ergün Çakmak yaşamını yitirdi

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 Akdeniz'de sakin Ergün Çakmak (E-68), evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ergün Çakmak yaşamını yitirdi

 Akdeniz'de sakin Ergün Çakmak (E-68), evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, bugün saat 07:00 sıralarındaki ölüm olayıyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.

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