Ergün Çakmak yaşamını yitirdi

Akdeniz'de sakin Ergün Çakmak (E-68), evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, bugün saat 07:00 sıralarındaki ölüm olayıyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
Akdeniz'de sakin Ergün Çakmak (E-68), evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, bugün saat 07:00 sıralarındaki ölüm olayıyla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
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