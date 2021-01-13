Ergün: “Ekonomik İstikrar İçin Siyasi İstikrar Gerekir”

GİAD Başkanı Uğur Ergün, ekonomik istikrarın temel ihtiyaçlarından birinin siyasal iktidarlardaki istikrar olduğuna işaret ederek, son yıllarda ülkedeki iktidarın sürelerinin bir yılı aşmayan hükümetler tarafından yönetilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ergün yaptığı yazılı açıklamada, “Her gelenin kendi kuralları ile gelişi, iş dünyasının ileriye yönelik planlama yapmasını imkânsız hale getirmektedir” diyerek, yıllardır var olan ambargolardan etkilenen iş dünyasının şimdi bir de korona virüsten etkilendiğini, bir de hükümet sorunun toplumu umutsuzluğa ve paniğe sürüklediğini söyledi.

Ergün şöyle devam etti:

“Geleneksel yapımız olan her iktidarın kendi kadroları ile gelip gitmesi zaten iki yakası bir yere gelemeyen bütçemizin de cari harcamalar yükünü kalıcı olarak artırmaktadır. Son gelen iktidarın daha koltukları ısınmadan yaptıkları ağır zamlara gerekçe olarak kendi çalışanlarına hayat pahalılığı artışı verebilmek olduğu söylemi de toplumdaki umutsuzluğu pekiştirici olmuştur. Bu kadar insafsız fiyat artışlarının sadece toplumun bir kesimi için yapılıyor oluşu, asla kabul edemeyeceğimiz ve vakit erkenken geri alınması gereken zamlardır.”

Meclis başkanlığı seçimlerinde yaşananlara da değinen Ergün, seçimlerde yaşananın iktidarın uzun ömürlü olmayacağının göstergesi olduğuna işaret etti.

Ergün, bu dönemde en azından üçlü kararname tayinlerinin yapılmaması, kamu yükünü daha da artırmamak için sözleşmeli veya her ne isim altında olursa olsun personel alınmaması ve hatta bürokrasideki tayin ve terfilerin genel seçime kadar askıya alınması önerisinde bulundu.

Ergün, “Unutulmamalıdır özellikle üçlü kararnamelerle getirilecek bütçe yükü kalıcı olacak ve işçinin, esnafın, tüccar, sanayici ve çiftçinin daha ağır zamlar altında kalmaları kaçınılmaz olacaktır” dedi.