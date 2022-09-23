  • BIST 3.297,26
  • Altın 986.233
  • Dolar 18.396
  • Euro 17.9948
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Ergün Olgun, Büyükelçi Nathalie Broadhurst ile görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York’ta Fransa’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Estival-Broadhurst’le görüştü.
Ergün Olgun, Büyükelçi Nathalie Broadhurst ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun, New York’ta Fransa’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Nathalie Estival-Broadhurst’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ergün Olgun, New York’taki Fransa Daimi Temsilciliği’nde gerçekleşen görüşmede Doğu Akdeniz bölgesinde son zamanlarda daha da kırılgan hale gelen durumun, Rum tarafının silahlanma çabalarıyla kimsenin arzu etmediği bir yöne gitme riski taşıdığını ifade etti.

Olgun, Fransa’nın Rum tarafına silah satışı yapmasının Rum liderliğinin daha da agresif ve cüretkar bir tavır almasına yol açabileceğini, ABD’nin silah ambargosunu kaldırma kararının ise KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle mukabil adım atmaktan başka çare bırakmadığını söyledi.

Ergün Olgun, Kıbrıs Türk tarafı olarak hem adada hem de bölgede iş birliği ortamının yaratılması için kazan kazan felsefesiyle iki tarafın yararına olacak altı iş birliği önerisini BM Genel Sekreteri aracılığıyla Rum tarafına ilettiğini belirtti ve bunların hayata geçebilmesi için Fransa’dan destek istedi.

Olgun ayrıca, Kıbrıs’ta tarafların müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir anlaşmaya varılabilmesi için iki taraf arasındaki siyasi ve ekonomik dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunun gerçekleştirilmesinde Fransa dahil dış aktörlerin sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.

Ergün Olgun, yeni bir siyasi sürecin ancak Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle mümkün olabileceğini de muhatabıyla paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay bugün ne manşet attı? 23 Eylül 2022 Cuma23 Eylül 2022 Cuma 07:55
  • İşte Mavi Girne Havayolu'nun perde gerisi... Ve Rusya KKTC uçuşları nasıl olacak?23 Eylül 2022 Cuma 07:50
  • Atakan’dan “Mavi Girne Havayolları” ile ilgili dikkat çekici paylaşım22 Eylül 2022 Perşembe 19:10
  • Üstel'den Açıklama: Emirname Geri Çekildi22 Eylül 2022 Perşembe 18:36
  • Mustafa Aktaş Hayatını Kaybetti22 Eylül 2022 Perşembe 18:34
  • Polisten Açıklama Geldi. Feci kazada yaralıların isimleri açıklandı22 Eylül 2022 Perşembe 18:21
  • Erdoğan: Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuş başlarsa memnuniyet duyarız22 Eylül 2022 Perşembe 18:10
  • Askeri yasak bölgeyi fotoğraflayan Kıbrıslı Rum ile ilgili karar 27 Eylül’de açıklanacak22 Eylül 2022 Perşembe 17:59
  • Erhürman: Federasyonu ve iki devletli çözümü her platformda tartışmaya açığız22 Eylül 2022 Perşembe 17:53
  • Küçükbaş Hayvan Bildirimleri İçin Ek Başvuru Süresi Açıldı22 Eylül 2022 Perşembe 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti