Ergün OLGUN: "Kapılar önümüzdeki hafta açılacak"

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Özel Temsilci M. Ergün Olgun’un Açıklaması

Malumları olduğu üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla geçiş kapılarının operasyonel hale getirilmesi amacıyla Kıbrıs Rum tarafına 19 Mart’ta iki tarafın uygulamalarının uyumlaştırılması konusunda bir öneri yapılmıştı. Bunun ardından başlatılan çalışmalarda Covid-19 şartlarına tabi olarak geçişlerin başlatılmasına yönelik yoğun uğraşlar verilmiştir. Bu kapsamda, Covid-19 öncesi koşullarda, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar değil, uyumlaştırılan kriterleri karşılayan üçüncü ülke vatandaşlarının da geçişlerine imkan verecek şekilde iki taraf arasında mutabakat sağlanmış ve bu mutabakat BM nezdinde kayda geçirilmişti.

Kıbrıs Rum tarafında bulaşın artması ve bunun sonuncunda tam kapanma kararı almış olmalarından dolayı gecikmeye uğrayan çalışmalar, 10 Mayıs tarihinde Rum tarafının kapanma kararını sonlandırmasıyla yeniden ivme kazandı. Bu süre boyunca Sağlık Bakanlığımız, Güney Kıbrıs’taki Covid-19 salgının seyrini yakın takibe almış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) belirlemiş olduğu kriterler temelinde değerlendirmeler yapmıştır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi geçen hafta yaptığı değerlendirmede Güney Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre turuncu kategoriye düştüğünü belirlemiş ve bu doğrultuda geçişlerin nasıl olacağına dair bir karar üretmiştir. Bu karar doğrultusunda İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafına DSÖ’nün belirlediği objektif kriter doğrultusunda öneri yapılmıştır. Kıbrıs Rum yetkililer önerimizde açıklık getirilmesi gereken noktalar olduğunu ifade ederek bazı sorular sormuşlardır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi derhal toplanarak bu sorulara yanıt vermiş, bu yanıtlar elektronik ortamda Kıbrıs Rum muhataplarına iletmiş ve acil toplantı çağrısı yapmıştır. Bugün (25 Mayıs 2021) yapılması planlanan toplantı, Kıbrıs Rum tarafının biraz daha zamana ihtiyaç duyduğuna ilişkin yanıtıyla ertelenmiştir. Bahse konu toplantının bu hafta içi ilerleyen günlerde yapılması doğrultusunda Kıbrıs Rum tarafından teyit beklenmektedir.

Gelinen aşamada, geçişlerin yeniden başlatılmasına yönelik Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından ilgili kararları alınmış ve Kıbrıs Rum tarafıyla olan uyumlaştırma çalışmaları da tamamlamış bulunmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı kapıların geçişlere açılmasına bugünden hazırdır. Kıbrıs Rum liderliğinin değerlendirmesinin ardından iki tarafça uyumlaştırılmış kurallar kapsamında geçiş kapılarının önümüzdeki hafta açılması hedeflenmektedir.