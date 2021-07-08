Ergün Olgun: "Rumlarla 4 ilke belirledik" Her Pazartesi görüşülüyor

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Türk ve Rum ortak komitelerinin güven yaratıcı önlemler konusunda her pazartesi online toplantılar yaptığını söyledi.

Güven yaratıcı tedbirler konusunda dört ortak ile belirlendiğini belirten Olgun, bu ilkelerin ‘iki tarafın eşitliğini gözetecek güven yaratıcı önlemler olacak’, ‘Bir tarafın otoritesini diğer tarafa yayma anlamına gelecek veya bunu ima edecek herhangi bir güven yaratıcı önlem olmayacak’, ‘İki taraf mutabakatla karar verecek’ ve ‘iki taraf da eşit çıkar sağlayacak’ şeklinde olduğunu vurguladı.

Bu ilkeler çerçevesinde hareket ederek, birçok konunun çözümlendiğini ifade eden Ergün olgun, kapıların yeniden açılması ve geçiş şartlarının senkronize edilmesinin bu çerçevede olduğunu kaydetti.

Erenköy’e 90 elektrik direğinin 3 yıldan beridir geçirilemediğini, bu direklerin denizden taşınma imkanı olmadığı, Rum köylerinden geçirilerek götürülmesine de uzun zamandır Rum yönetimi tarafından izin verilmediğini anımsatan Olgun, bu konuda uzlaşı sağlandığını, Yeşilırmak Protokolü kapsamında ilk etapta yaklaşık 80 elektrik direğinin bölgeye gittiğini vurguladı. Olgun, değiştirilen direklerin geri getirileceğini söyledi.

Söz konusu toplantılarda Kıbrıs’ta turizmin tek pazar olarak pazarlanmasının da görüşüldüğüne dikkat çeken Olgun, “Turizmin Kıbrıs için tek pazar olarak pazarlanması konusunda çalışma yapılmasını istiyoruz. Güney’e ve Kuzey’e gelen turistlerin karşı tarafa geçebilmesi konusunda adım atılmasını istiyoruz. Pandemiden dolayı ekonomiler zarar gördü, altından kalkabilmek için beraber hareket edilmeli. Bu konu ciddi bir güven yaratıcı bir önlemdir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Rum tarafıyla her pazartesi toplantı yapıyoruz”

Kıbrıs Türk ve Rum tarafının ortak teknik komitelerinin görüşmeler yapıp kararlar alındığından bahseden Olgun, “BM temsilcisi, iki tarafın koordinatör ve temsilcileriyle teknik komiteler ve güven yaratıcı önlemler konusunda her pazartesi zoom üzerinden toplantılar yapılıyor” dedi.

“Rumlarla 4 ilke belirledik”

Güven yaratıcı önlemler üzerinde 4 konuda hareket etme kararı aldıklarına dikkat çeken Olgun, şöyle konuştu:

“Bu ilkelerden birincisi, ‘iki tarafın eşitliğini gözetecek güven yaratıcı önlemler olması lazım…’

İkincisi; ‘bir tarafın otoritesini diğer tarafa yayma anlamına gelecek veya bunu ima edecek herhangi bir güven yaratıcı önlem güven yerine güvensizlik getirecek’ ilkesi… Üçüncüsü ‘iki taraf mutabakatla karar verecek’ ve dördüncüsü de ‘iki taraf da eşit çıkar sağlayacak’ ilkesi… Bu ilkeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Birçok konu bu çerçevede çözüldü…”

“Yeşilırmak Protokolüyle, Erenköy’e elektrik direği gönderildi”

4 ilkeye uyarak hareket ettiklerini, başarılı olduklarını ve sorunların çözüldüğünü dile getiren Olgun, “Kapıların yeniden açılması ve geçiş şartlarının senkronize edilmesi önemli adımlardır” dedi.

Erenköy’e 90 elektrik direğinin 3 yıldan beridir geçirilemediğine işaret eden Olgun, “Özdil Nami müzakereciyken hazırlanan Yeşilırmak Protokolü kapsamında ilk etapta yaklaşık 80 elektrik direği bölgeye gitti. Değiştirilen direkler geri getirilecek. Bunu buradan ilk kez açıklıyorum” şeklinde konuştu.

“Köpeği geçtiği için Kuzey’e geçmek

zorunda kalan adam hemen iade edildi”

Günlük yaşamın sorunlarını kolaylaştıracak adımlar atılmasını istediklerini anlatan Olgun, “Geçtiğimiz günlerde sınırı aşıp kuzeye geçen köpeğini almak isteyen bir adamın Kuzey’e geçtiği bize bildirildi. Gerekli incelemeler ve soruşturmalar yapıldı adam, kısa sürede Güney’e iade edildi” diye ifade etti.

“Turistlerin karşılıklı geçişlerini istiyoruz”

Kıbrıs’ta turizmin tek pazar olarak pazarlanmasının görüşüldüğüne dikkat çeken Olgun, “Turizmin Kıbrıs için tek pazar olarak pazarlanması konusunda çalışma yapılmasını istiyoruz. Güney ve Kuzey’e gelen turistlerin karşı tarafa geçebilmesi konusunda adım atılmasını istiyoruz. Rum tarafı AB vatandaşları dışındaki turistlerin geçmesine izin vermiyor. Bunun son bulması için görüşmeler devam ediyor. Pandemiden dolayı ekonomiler zarar gördü, altından kalkabilmek için beraber hareket edilmeli. Bu konu ciddi bir güven yaratıcı bir önlemdir” dedi.

“Rus ve İsrailli turistlerin geçişine izin verilsin”

Rus ve İsrailli turistlerin bir dönem Kuzeye geçmelerine izin verildiğini ancak pandemiden sonra şu an için izin verilmediğine işaret eden Olgun, geçmişteki şartlara geri dönülmesini istiyoruz.

“12 teknik komite çalışıyor”

12 teknik komite olduğunu ve sürekli toplantılar yapıldığını anlatan Olgun, “Örneğin Kültürel Miras Komitesi’nde Othello Kalesi, Apostlos Andreas Manastırı, Lefkoşa Surları, camiler, kiliseler ve çeşmelerle ilgili restorasyon, bakım ve sonrasıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor” şeklinde konuştu.

“Güven Yaratıcı Önlemler ilkelere bağlı olmalı”

‘Güven Yaratıcı Önlemler’ kapsamında önerilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin izniyle Ercan Havaalanı’nın uluslararası direkt uçuşlara açılmasının Kıbrıs Cumhuriyeti’nin otoritesini kabul etmek anlamına geldiğine vurgu yapan Olgun, “Maraş’ın BM kontrolüne verilmesi de aynı durumdur. Güven yaratıcı önlemleri destekliyoruz ancak ilkelere bağlı olmalı. Müzakere sürecini etkilememeli” ifadelerini kullandı.